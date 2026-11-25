كشف محمود القياتي المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقال محمود القياتي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد حالة من الإستقرار ولكن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض بشكل طفيف، حيث عادت درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.

واضاف أن درجات الحرارة العظمي في القاهرة الكبري تسجل 23 درجة، وحذر من تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق السريعة خلال فترة الصباح.

ولفت إلى أن هناك فرصا لتساقط الأمطار الخفيفة على مناطق الساحل الشمالي والوجه البحري، وهدوء واعتدال سرعات الرياح على أغلب المحافظات.

وأشار إلى أنه من المتوقع وجود منخفض جوي خلال منتصف الأسبوع القادم، يعمل على انخفاض درجات الحرارة وتشكل السحب الممطرة.

وشدد على ضرورة متابعة حالة الطقس باستمرار، لتوخي الحظر من تغير حالة الطقس خاصة خلال فصل الخريف.