يفقد بعض الآباء والأمهات أعصابهم أثناء التعامل مع الأبناء، خاصة عند تكرار الأخطاء أو الإهمال في الدراسة أو مخالفة التعليمات، فيلجأون إلى كلمات قاسية اعتقادًا منهم أنها وسيلة سريعة لفرض السيطرة أو تعديل السلوك.

لكن بعض العبارات التي تقال في لحظة الغضب قد تترك أثرًا نفسيًا طويلًا لدى الطفل، وتؤثر في ثقته بنفسه وشعوره بالأمان داخل الأسرة، حتى بعد انتهاء الموقف والاعتذار عنه.

ولا يعني ذلك أن الأهل يجب ألا يغضبوا أو يعاقبوا الأبناء عند الخطأ، وإنما تكمن الأهمية في اختيار الكلمات التي تصحح السلوك دون إهانة شخصية الطفل أو التقليل من قيمته، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

5 جمل لا تقوليها لأبنائك مهما كنت غاضبة

5 جمل لا تقوليها لأبنائك مهما كنت غاضبة

1. أنت فاشل ولن تنجح في أي شيء

تعد هذه العبارة من الكلمات المؤذية التي قد تجعل الطفل يربط بين الخطأ الذي ارتكبه وبين قيمته الشخصية.

فعندما يسمع الابن باستمرار أنه فاشل، قد يبدأ في تصديق هذه الصورة عن نفسه، ويتراجع حماسه للمحاولة أو التعلم خوفًا من الفشل مرة أخرى.

والأفضل استبدال هذه الجملة بعبارة مثل: أنت أخطأت في هذه المرة، لكن يمكنك التعلم والمحاولة من جديد.

2. لماذا لا تكون مثل أخيك أو زميلك؟

مقارنة الأبناء ببعضهم من التصرفات التي قد تخلق الغيرة والعداوة داخل الأسرة، وتجعل الطفل يشعر بأنه أقل قيمة من الآخرين.

كما أن المقارنة المستمرة قد تدفع الابن إلى التركيز على التفوق على أخيه بدلًا من تطوير قدراته الخاصة.

ومن الأفضل تشجيع كل طفل على التقدم وفقًا لإمكاناته، ومقارنة مستواه الحالي بما حققه سابقًا بدلًا من مقارنته بالآخرين.

3. أنا تعبت منك ومن تصرفاتك

قد يشعر الطفل عند سماع هذه العبارة بأنه أصبح عبئًا على أسرته، وأن وجوده نفسه مصدر للمشكلات، بدلًا من فهم أن التصرف الذي قام به هو المشكلة.

ومن المهم أن يفرق الأب والأم بين رفض السلوك ورفض الطفل، ويمكن التعبير عن الغضب بقول: أنا منزعجة من تصرفك، وأريد منك أن تفهم لماذا كان خطأ.

4. لن أسامحك أبدًا

قد يستخدم بعض الآباء هذه العبارة أثناء الغضب للضغط على الأبناء حتى يعترفوا بالخطأ أو ينفذوا الأوامر، لكنها قد تثير الخوف والقلق لدى الطفل.

فالطفل يحتاج إلى الشعور بأن العلاقة مع والديه مستقرة، حتى عندما يخطئ أو يختلف معهما.

ويمكن استبدالها بعبارة واضحة مثل: أنا غاضبة مما حدث، لكننا سنتحدث عندما نهدأ ونبحث عن طريقة لإصلاح الخطأ.

5. أنت لا تفهم شيئًا

تؤثر هذه العبارة في ثقة الطفل بنفسه، خاصة عندما تتكرر أمام الآخرين أو خلال المواقف التي يحتاج فيها إلى المساعدة والتوجيه.

وقد تجعله يتردد في طرح الأسئلة أو الاعتراف بأنه لا يعرف شيئًا، خوفًا من التعرض للسخرية أو الانتقاد.

والأفضل شرح الخطأ بهدوء وتوضيح الطريقة الصحيحة دون التقليل من قدراته أو ذكائه.

كيف تتعاملين مع الأبناء وقت الغضب؟

تحتاج تربية الأبناء إلى قدر من الهدوء والقدرة على التحكم في ردود الفعل، خاصة أن الأطفال يتعلمون طريقة التعامل مع المشاعر من خلال مراقبة والديهم.

ومن الخطوات التي تساعد على تجنب الكلمات الجارحة:

التوقف عن الحديث لدقائق عند الشعور بالغضب الشديد.

الابتعاد مؤقتًا عن الموقف إذا كان ذلك آمنًا.

مناقشة السلوك الخاطئ دون وصف الطفل بصفات سلبية.

الاستماع إلى وجهة نظر الابن قبل إصدار الحكم.

وضع قواعد واضحة للعقاب والنتائج المترتبة على الأخطاء.

الاعتذار للطفل إذا صدرت كلمات جارحة أثناء الغضب.

ماذا تفعلين إذا قلتِ كلامًا جارحًا لطفلك؟

من الأفضل الاعتراف بالخطأ والاعتذار بصورة مباشرة، مع توضيح أن الغضب من التصرف لا يعني عدم حب الطفل أو رفضه.

كما ينبغي تجنب تبرير الإهانة بعبارة مثل أنك أجبرتني على قول ذلك، لأن المسؤولية عن الكلمات تقع على الشخص الذي قالها.

وتؤكد مبادئ التربية الإيجابية أهمية وضع الحدود الواضحة مع الحفاظ على الاحترام والأمان العاطفي، فالطفل يستطيع تعلم الانضباط دون أن يشعر بالإهانة أو الخوف من والديه.