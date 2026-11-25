دخل النادي الأهلي مرحلة من التوتر عقب خسارته أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، بعدما فتحت الهزيمة الباب أمام سلسلة من القرارات الإدارية والانضباطية، بالتزامن مع تصاعد الانتقادات لأداء بعض اللاعبين، وظهور أزمات جديدة تتعلق بعلاقة الفريق بجماهيره.

ولم تتوقف تداعيات المباراة عند خسارة النقاط الثلاث، إذ امتدت إلى مستقبل الجهاز الفني بعد رحيل الحسين عموتة، وفرض عقوبات مالية على اللاعبين وتجميد مستحقاتهم، إلى جانب إحالة أحمد رضا للتحقيق بسبب واقعة الإحماء، وسط تقارير عن احتمالات توقيع عقوبة تاريخية عليه وعرضه للبيع خلال يناير المقبل.

وفي الوقت نفسه، أثار ظهور إمام عاشور في المباراة انتقادات من علاء ميهوب، نجم الأهلي السابق، الذي شكك في جاهزية اللاعب للمشاركة في مواجهة بهذه الأهمية، منتقدًا طريقة تعامل النادي معه خلال الفترة الماضية.

أزمة أحمد رضا مع جماهير الأهلي.. عقوبة تاريخية ورحيل محتمل في يناير

تصدرت أزمة أحمد رضا المشهد داخل القلعة الحمراء، بعد الواقعة التي شهدتها مباراة الأهلي وبيراميدز خلال فترة الإحماء، وأثارت غضب قطاع من الجماهير، ما دفع إدارة النادي إلى اتخاذ إجراءات للتحقيق في ملابسات ما حدث.

وأعلن الأهلي إحالة اللاعب للتحقيق، للوقوف على تفاصيل الواقعة وتحديد المسؤوليات، قبل أن يصدر أحمد رضا بيانًا أكد خلاله اعتزازه بجماهير النادي، موضحًا أن تصرفه لم يكن موجهًا إليها، وأن زاوية التصوير والكادر الذي ظهر عبر الكاميرات تسببا في سوء فهم الموقف، مقدمًا اعتذاره للمشجعين.

وفي تطور جديد، كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، خلال ظهوره ببرنامج «ملعب أون» المذاع عبر قناة أون سبورت، عن اتجاه داخل الأهلي لتوقيع عقوبة مغلظة على اللاعب، قد تكون الأكبر في تاريخ النادي، إلى جانب عرضه للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال عبد الجواد إن إدارة الأهلي ترى أن تصرف أحمد رضا لم يكن عفويًا، وإن هناك قناعة بوجود شبهة تجاوز تستوجب توقيع عقوبة تتناسب مع ما حدث.

وتأتي هذه التطورات في ظل عدم مشاركة اللاعب بصورة منتظمة مع الفريق خلال الفترة الماضية، وهو ما فتح الباب أمام التكهنات بشأن مستقبله، خاصة مع تداول أنباء عن احتمالات رحيله في يناير، دون إعلان رسمي من النادي حتى الآن بشأن بيع اللاعب أو اعتماد العقوبة المتداولة إعلاميًا.

علاء ميهوب ينتقد إمام عاشور بعد مباراة بيراميدز

ولم تكن أزمة أحمد رضا الملف الوحيد الذي أثار الجدل داخل الأهلي بعد الخسارة، إذ تعرض إمام عاشور لانتقادات حادة من علاء ميهوب، نجم الفريق السابق، بسبب ظهوره خلال مواجهة بيراميدز، معتبرًا أن اللاعب لم يكن جاهزًا لخوض مباراة بهذه الأهمية بعد فترة ابتعاده عن المشاركة.

وشارك إمام عاشور لمدة 45 دقيقة خلال اللقاء، الذي انتهى بخسارة الأهلي بهدفين دون رد، إلا أن أداءه لم يقنع ميهوب، الذي انتقد قرار الجهاز الفني بالدفع به في هذه المواجهة.

وقال ميهوب، خلال تصريحاته ببرنامج «ملعب أون» على قناة أون سبورت: «إمام عاشور مجاش أساسًا المباراة، وغلطت المدرب إنه لاعبه، لأنه كان بعيد أوي بقاله كتير ملعبش، فمكنش ينفع يلعب مباراة مهمة زي دي».

وأضاف: «مفروض كمان مكنش يبقى موجود في القائمة، وأساسًا إنت عاقبته في مباريات تعبانة آخرها السكة الحديد، ولو عنده مشكلة صحية نزله ليه!».

هجوم على طريقة تعامل الأهلي مع إمام عاشور

وامتدت انتقادات علاء ميهوب إلى طريقة تعامل النادي مع إمام عاشور، خاصة فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية لأخباره وإبراز إنجازاته، معتبرًا أن ذلك قد يمنح اللاعب شعورًا بمكانة تتجاوز مصلحة الفريق.

وقال نجم الأهلي السابق: «كل الأخبار اللي بتنزل إنه بيتمرن كويس، وموقع الأهلي منزل إنجازات إمام عاشور، إنتوا بتفكروا إزاي يا جماعة، أنتوا بتقووا اللعيب على النادي، مش معنى إنه أداني موسم ولا أتنين أطلعه السما».

وتابع: «محدش اتعمله اللي بيتعمل لإمام عاشور في تاريخ النادي الأهلي، وهو لعيب مهاري ولكنه مكنش يحلم إنه يلعب في الأهلي».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه لم يكن سيدفع باللاعب في مواجهة بيراميدز، مشيرًا إلى أن حالته البدنية والذهنية لم تكن تسمح له بتقديم المستوى المطلوب في مباراة بهذا الحجم.

رحيل الحسين عموتة بعد الخسارة أمام بيراميدز

وعلى مستوى الجهاز الفني، شهد الأهلي تطورًا مهمًا بإنهاء التعاقد مع المدير الفني المغربي الحسين عموتة وجهازه المعاون، عقب الخسارة أمام بيراميدز، في خطوة تعكس حجم التغييرات التي يشهدها قطاع كرة القدم داخل النادي.

وأعلن الأهلي توجيه الشكر للمدرب المغربي، موضحًا أن القرار جاء في ضوء الرؤية المقدمة من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة والمكلف بالإشراف على ملف كرة القدم.

وكان عموتة قد قاد الفريق خلال 14 مباراة، حقق خلالها 11 انتصارًا وتعادلين مقابل هزيمة واحدة، إلا أن الخسارة أمام بيراميدز جاءت لتفتح باب التغيير داخل الجهاز الفني، بالتزامن مع حالة الغضب من تراجع الأداء والنتائج.

سامي قمصان يتولى قيادة الأهلي مؤقتًا

وبعد رحيل عموتة، بدأت التحركات لتحديد الجهاز الفني الذي سيقود الأهلي خلال المرحلة المقبلة، وسط اتجاه للاستعانة بمدرب أجنبي لاستكمال الموسم.

وتداولت تقارير إعلامية أنباء عن تكليف سامي قمصان بتولي المسؤولية الفنية بصورة مؤقتة، لحين حسم ملف المدير الفني الجديد، بما يضمن استمرار التدريبات والاستعداد للمباريات المقبلة دون تأثر الفريق بغياب القيادة الفنية الدائمة.

ويظل اختيار المدرب الجديد أحد أهم الملفات المطروحة أمام إدارة الأهلي، في ظل الحاجة إلى إعادة الاستقرار الفني ومعالجة المشكلات التي ظهرت خلال المباريات الأخيرة.

الأهلي يفرض عقوبات مالية ويجمد مستحقات اللاعبين

وفي إطار رد الفعل على الخسارة أمام بيراميدز، تقررت مضاعفة العقوبات المالية على لاعبي الأهلي، إلى جانب تجميد مستحقاتهم لأجل غير مسمى، وفق ما ورد في التقارير المتعلقة بقرارات إدارة الكرة.

وتأتي هذه الإجراءات في محاولة لفرض مزيد من الانضباط داخل الفريق، ومحاسبة اللاعبين على تراجع الأداء، خاصة أن الخسارة أمام بيراميدز جاءت في توقيت مهم من المنافسة على لقب الدوري.

وتعكس العقوبات حجم الضغوط التي تواجه اللاعبين خلال الفترة الحالية، في ظل انتظار الجماهير رد فعل داخل الملعب يعيد الفريق إلى طريق الانتصارات، ويؤكد قدرته على المنافسة رغم الأزمات المتلاحقة.

ماذا ينتظر الأهلي بعد أزمة بيراميدز؟

تواجه إدارة الأهلي عدة ملفات تحتاج إلى الحسم خلال الفترة المقبلة، أبرزها اختيار المدير الفني الجديد، وتقييم أداء اللاعبين، وتحديد مصير العناصر التي ارتبطت أسماؤها بأزمات داخل الفريق، إلى جانب استعادة الانضباط وتحسين النتائج.

كما ينتظر جمهور الأهلي معرفة نتائج التحقيق مع أحمد رضا، وما إذا كانت الإدارة ستتجه بالفعل إلى توقيع عقوبة استثنائية أو اتخاذ قرار بشأن مستقبله خلال الانتقالات الشتوية.