لم تكن تتخيل شهد أن رحلة والدها للعمل في أعمال المحارة والبناء ستتحول إلى رحلة طويلة من البحث عن الحقيقة، وأن الرجل الذي اعتاد الاتصال بها وإرسال مصروفات لها ولشقيقها، سيصبح اسمه مرتبطًا بواقعة تنقيب غير مشروع عن الآثار في محافظة الشرقية، تنتهي باختفائه تحت أنقاض حفرة لم يتمكن المشاركون في حفرها من استخراج جثمانه منها حتى الآن.

الحكاية بدأت في أغسطس الماضي، عندما ظهر شخص يُدعى «عشة» أمام ياسر فوزي إبراهيم، مبيض المحارة المقيم بمنطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة، وعرض عليه فرصة عمل في أعمال البناء بمحافظة الشرقية.

لم يذهب ياسر بمفرده، بل اصطحب معه شقيقيه واثنين من أبناء أشقائه، إلى جانب عدد آخر من أبناء المنطقة، بعدما اعتقدوا أنهم ذاهبون للحصول على فرصة عمل وتوفير مصدر رزق لأسرهم.

اتصالات متقطعة وحجج غريبة

في بداية الرحلة، ظل ياسر على تواصل مع ابنته شهد، وكان يتصل بها من هواتف أشخاص آخرين، وأحيانًا من هاتف ابن عمها، للاطمئنان عليها وعلى شقيقها، خاصة أنه منفصل عن والدتهما ويتولى إرسال نفقاتهما ومصاريفهما.

لكن بمرور الوقت بدأت الاتصالات تتراجع، حتى انقطع التواصل معه تمامًا، وكلما حاولت ابنته معرفة مكانه أو الاطمئنان عليه، كانت تواجه بإجابات متضاربة، أبرزها أن مكان العمل لا توجد به شبكة اتصالات جيدة، وأن ظروف عمله لا تسمح له بالتواصل بصورة منتظمة.

ياسر فوزي الضحية

ومع حلول شهر سبتمبر، عاد جميع أفراد الرحلة تقريبًا إلى منازلهم، باستثناء ياسر، وهو ما زاد قلق ابنته، التي بدأت تسأل أعمامها وأبناءهم عن مكان والدها وسبب عدم عودته معهم.

قصة السجن التي أخفت الحقيقة

لم تجد شهد إجابة واضحة، إذ أخبرها أحد أعمامها أن والدها أُلقي القبض عليه في كمين أمني بسبب حيازته أقراصًا مخدرة، وأنه محتجز وسيتم إخراجه بكفالة مالية.

وظلت الأسرة تتلقى وعودًا متكررة بإمكانية زيارته والاطمئنان عليه، بل اصطحب عمها شقيقها إلى مكان أخبره بأنه سجن أبو زعبل، مدعيًا أن والده موجود بداخله، لكنه لن يتمكن من رؤيته خلال تلك الزيارة.

مرت الأيام والأسابيع، وظلت الرواية نفسها تتكرر، دون أن تتمكن شهد من الوصول إلى أي معلومة مؤكدة عن مكان احتجاز والدها أو حقيقة موقفه القانوني.

وبعد مرور أكثر من شهر ونصف، قررت أن تبحث عن الحقيقة بنفسها، فتوجهت إلى منزل عمتها وجدتها، وهناك كانت الصدمة التي لم تكن تتوقعها.

القرآن بصوت منخفض والملابس السوداء.. لحظة اكتشاف الوفاة

ما إن صعدت شهد إلى المنزل حتى لاحظت مشهدًا غير مألوف؛ أفراد الأسرة يرتدون الملابس السوداء، وصوت القرآن يتردد في المكان بصوت منخفض، لتدرك أن هناك أمرًا خطيرًا تخفيه الأسرة عنها.

وبمجرد دخولها، صرخت متسائلة عن والدها، مرددة أنه مات، قبل أن يؤكد لها الموجودون بالفعل خبر وفاته، في لحظة انهارت فيها بعدما اكتشفت أن الرواية التي ظلت تسمعها عن السجن والقبض على والدها لم تكن الحقيقة.

ولم تتوقف الصدمة عند إبلاغها بالوفاة، إذ قالت إن أفراد الأسرة منعوها من مغادرة المنزل لإبلاغ الشرطة، وتحدثوا عن تعرضهم لتهديدات بالقتل، وهو ما زاد من غموض الواقعة وأثار تساؤلاتها حول الأسباب الحقيقية وراء اختفاء والدها.

حفرة آثار ابتلعت الأب في الشرقية

وبحسب رواية الأسرة، فإن الحقيقة التي تكشفت لاحقًا تشير إلى أن رحلة العمل التي سافر فيها ياسر لم تكن للعمل في البناء، وإنما ارتبطت بأعمال تنقيب غير مشروع عن الآثار داخل إحدى المناطق بمحافظة الشرقية.

وخلال أعمال الحفر، انهارت الأتربة على ياسر، ليلقى مصرعه داخل الحفرة، فيما تعذر على الموجودين استخراج جثمانه من أسفل الرمال والأنقاض.

وتقول الأسرة إن الروايات التي وصلتها بشأن الواقعة لم تكن متطابقة؛ فتارة قيل إن الحفرة انهارت على ياسر ودفنته أسفلها، وتارة أخرى جرى الحديث عن تعرضه لما وصفوه بـ«لعنة الآثار»، وهي روايات دفعت الأسرة إلى المطالبة بكشف حقيقة ما حدث، ومعرفة ما إذا كان الأب قد تعرض لمكروه متعمد أم لقي مصرعه نتيجة انهيار الحفرة.

بلاغ في الجيزة وتحقيقات في الشرقية

لم تستسلم شهد، وتوجهت إلى قسم شرطة المنيرة الغربية لتحرير بلاغ بشأن اختفاء والدها والاشتباه في وفاته، لتبدأ بعدها رحلة طويلة بين الجيزة ومحافظة الشرقية، بحثًا عن إجابة لسؤال واحد: أين جثمان والدها؟

وانتقلت الإجراءات إلى جهات التحقيق المختصة بمحافظة الشرقية، واستقرت التحقيقات بنيابة بلبيس، التي بدأت فحص ملابسات الواقعة والاستماع إلى أقوال الأطراف المرتبطين برحلة التنقيب.

وكشفت التحقيقات عن وجود 7 أطراف على صلة بالواقعة، وقررت جهات التحقيق حبس سامح، نجل شقيق المجني عليه، على ذمة التحقيقات، كما استمعت إلى أقوال عدد من أعمام الضحية، من بينهم شعبان ومحمد، فيما تلاحق التحقيقات بقية المتورطين، ومن بينهم عشة وكلاظة وحازم، نجل شقيق الضحية.

كما أصدرت النيابة قرارات باستخراج جثمان ياسر من موقع الحفر، مع تعيين حراسة على مكان التنقيب، لحين استكمال الإجراءات اللازمة وكشف ملابسات الواقعة.

خالد علي محامي أسرة الضحية

الأسرة تشك في تقديمه قربانًا لفتح المقبرة

من جانبه، قال خالد علي، محامي أسرة ياسر فوزي الضحية، إنه يتابع إجراءات التحقيقات أمام النيابة المختصة، مؤكدًا أن الأسرة تنتظر الوصول إلى الحقيقة كاملة، خاصة أن جثمان الضحية لم يتم العثور عليه حتى الآن.

وأضاف أن أسرة ياسر تصفه بأنه رجل بسيط وغلبان، خرج بحثًا عن لقمة العيش، ولم يكن يتوقع أن تنتهي رحلته بهذه الصورة المأساوية.

وأشار إلى أن الأسرة لديها شكوك بشأن تعرضه للتضحية به باعتباره «قربانًا» لفتح مقبرة أثرية، في ظل الروايات المتضاربة التي تلقتها عن ظروف وفاته، إلا أن هذه الشكوك لا تزال محل فحص وتحقيق، ولم يثبت حتى الآن صحتها.