شهدت محطة قطار إيتاي البارود بمحافظة البحيرة مشهدًا روحانيًا لافتًا، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثّق اصطفاف عدد من المصلين داخل المحطة لأداء صلاة الفجر، في لحظات امتزجت فيها أجواء الإيمان بحركة الحياة اليومية.

وأظهر الفيديو عددًا من المصلين وهم يقفون في صفوف لأداء الصلاة داخل المحطة، وسط حركة الركاب وأصوات القطارات، في مشهد عكس حرصهم على أداء الفريضة في موعدها، رغم أجواء الانتظار والتنقل.

ولفت انتباه المتابعين صوت الإمام أثناء تلاوته آيات من القرآن الكريم، حيث أضفت التلاوة أجواء من السكينة والطمأنينة على المكان، وسط حالة من الهدوء والخشوع التي ظهرت خلال أداء الصلاة.

وحظي المقطع بتفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بالمشهد وجمال التلاوة، معبرين عن إعجابهم بهذه اللحظات الإيمانية التي جمعت المصلين على أداء صلاة الفجر وسط أجواء غير معتادة داخل محطة للقطارات.

كما حرص عدد من المتابعين على الدعاء للمصلين بالقبول، وأن يتقبل الله منهم صالح الأعمال، مؤكدين أن المشهد حمل رسالة عن أهمية الصلاة والتمسك بها في مختلف الظروف والأماكن.