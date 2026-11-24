أعلنت الصفحة الرسمية لمدرسة السادات الثانوية بنين بتلا بالمنوفية ، عن فصل جميع طلاب الصف الثالث الثانوي بالمدرسة

وأوضحت المدرسة في منشور لها عبر فيس بوك ، أن القرار جاء لتعدى نسبة الغياب لهؤلاء الطلاب



وقالت المدرسة في منشورها : الرجاء من الجميع الذهاب لمكاتب البريد ودفع إيصال إعادة قيد وتسليمه للمدرسة خلال عشرة أيام من تاريخ اليوم من يتجاوز هذه المدة يحرم من دخول الامتحانات

وكان قد قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام جميع المدارس في العام الدراسي الجديد بتسجيل غياب الطلاب يوميا الكترونيا ، للصفوف والمراحل التعليمية المطبق بها ذلك، مع استيفاء السجلات المدرسية المخصصة لذلك وموافاة الإدارة المركزية للتعليم العام بمعدلات الحضور، وفق الآليات المعتمدة، وإخطار أولياء الأمور دوريًّا بحالات غياب أبنائهم، مشددا على اتخاذ الإجراءات المنظمة في هذا الشأن.



كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على إلزام المدارس بتطبيق اللوائح والضوابط المنظمة للانضباط المدرسي وعلى الأخص أحكام القرار الوزاري

رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٤، بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، بمرحلة التعليم قبل الجامعي، والتوسع في تطبيق أساليب التحفيز والتوجيه التربوي الداعية للسلوكيات الإيجابية، وترسيخ ثقافة الالتزام، والانضباط داخل المدرسة.

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحماية المجتمعية من خلال تحسين المهارات الأساسية للطلاب، واستعادة دور المدرسة باعتبارها البيئة الرئيسية للتعلم وبناء شخصية الطالب، مؤكدًا أن عودة الطلاب إلى المدارس وانتظامهم في الحضور يمثلان أحد أهم محاور تطوير المنظومة التعليمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة نجحت في استعادة ثقة الطلاب وأولياء الأمور في المدرسة، حيث ارتفعت معدلات الحضور من نحو 15% خلال العام الدراسي 2023/ 2024 إلى أكثر من 90% حاليا، وهو ما يعكس نجاح جهود الوزارة في إعادة الطلاب إلى المدارس وتعزيز انتظام العملية التعليمية.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تستهدف أن يتلقى أبناؤنا تعليمهم داخل المدرسة، وأن يحصلوا على المعرفة والمهارات اللازمة من خلال المعلم والمنظومة التعليمية، مؤكدًا أن مواجهة مشكلة ضعف الحضور والاعتماد على مصادر تعليمية خارج المدرسة تمثل معالجة لتحدٍ ممتد منذ نحو 30 عامًا، وأن ما تحقق هو ثمرة جهود متواصلة لإعادة الانضباط إلى المدارس وتحسين جودة العملية التعليمية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن المرحلة المقبلة تستهدف مواصلة العمل على تطوير المهارات الأساسية، وتعزيز دور المعلم، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة، بما يضمن أن تكون المدرسة المكان الحقيقي للتعلم، وأن يتمكن كل طالب من القراءة والكتابة بصورة سليمة، باعتبار ذلك أساسًا لتحقيق جودة التعليم وبناء الإنسان المصري.