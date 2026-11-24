تعد القرفة من التوابل الشائعة التي تدخل في إعداد المشروبات والحلويات والأطعمة المختلفة، كما تلجأ بعض النساء إلى تناولها بانتظام اعتقادا بأنها تساعد على خسارة الوزن وتنظيم مستويات السكر في الدم، لكن الإفراط في تناولها، خاصة في صورة مكملات أو جرعات مركزة، قد يحمل بعض المخاطر الصحية.

ووفقا للمركز الوطني الأمريكي للصحة التكميلية والتكاملية NCCIH، فإن القرفة آمنة غالبا عند استخدامها بالكميات المعتادة في الطعام، لكن تناول كميات كبيرة منها أو استخدامها لفترات طويلة قد يسبب بعض الآثار الجانبية.

هل القرفة تساعد على خفض السكر والكوليسترول؟

تشير بعض الأبحاث إلى احتمالية مساهمة القرفة في تحسين بعض مؤشرات السكر والدهون في الدم، لكن النتائج لا تزال غير حاسمة، ولا توجد أدلة كافية تؤكد إمكانية استخدامها لعلاج مرض السكري أو إنقاص الوزن.

لذلك لا ينبغي استبدال أدوية السكر أو العلاجات الموصوفة بالقرفة أو المكملات التي تحتوي عليها.

أبرز أضرار الإفراط في تناول القرفة:

1- اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل الغثيان وآلام المعدة والإسهال.

2- ردود الفعل التحسسية لدى بعض الأشخاص.

3- احتمالية التأثير على وظائف الكبد عند التعرض لكميات مرتفعة من الكومارين.

4- احتمالية التداخل مع بعض الأدوية، خاصة أن بعض مكونات القرفة قد تؤثر على طريقة تعامل الجسم مع الأدوية.

5- تهيج الجلد عند استخدام زيت القرفة أو بعض المستحضرات المركزة موضعيا.

يحتاج المصابون بأمراض الكبد والنساء الحوامل والأشخاص الذين يتناولون أدوية بانتظام إلى استشارة الطبيب قبل استخدام مكملات القرفة أو تناولها بكميات علاجية كبيرة.

وتظل إضافة القرفة إلى الطعام والمشروبات باعتدال هي الطريقة الأكثر أمانا للاستفادة من نكهتها، دون التعامل معها باعتبارها علاجا سحريا للأمراض.