‏استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أوائل الطلاب الوافدين خريجي جامعة الأزهر للعام الدراسي 2026/2025م، والبالغ عددهم 45 طالبًا وطالبة.

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وهنأ فضيلة الإمام الأكبر أبناءه الطلاب بتخرجهم وتفوقهم، معربًا عن اعتزازه بما حققوه من تميز علمي خلال رحلتهم في رحاب الأزهر الشريف، ومؤكدًا أن الأزهر يفخر بأبنائه الوافدين الذين يجمعهم الانتماء إلى منهجه الوسطي، وأن مسؤوليتهم الحقيقية تبدأ بعد التخرج؛ بوصفهم سفراء حقيقيين للأزهر ينشرون قيم الإسلام السمحة، ويرسخون ثقافة الحوار والتعايش والسلام.

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وأكد فضيلته أن العالم ينتظر من خريجي الأزهر تقديم النموذج الصحيح لرسالة الإسلام القائمة على الرحمة والاعتدال واحترام الإنسان، مشيرًا إلى حرص الأزهر على استمرار التواصل مع خريجيه ودعمهم ليكونوا نماذج مضيئة في بلدانهم تسهم بعلمها وأخلاقها في خدمة أوطانها والإنسانية جمعاء.

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من جانبهم، أعرب الطلاب الوافدون عن بالغ سعادتهم واعتزازهم بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، مثمنين ما يوليه الأزهر الشريف وإمامه الأكبر من رعاية علمية ومعيشية شاملة للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، ومؤكدين عزمهم على أن يكونوا خير سفراء للأزهر في أوطانهم، وأن ينقلوا منهجه الوسطي المعتدل ورسالته الإنسانية السامية إلى مجتمعاتهم.

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ويأتي هذا اللقاء عقب الاحتفالية الكبرى التي نظمها الأزهر الشريف لتخرج الطلاب الوافدين للعام الجامعي 2026/2025م؛ تقديرًا لتفوقهم العلمي وتميزهم الدراسي، وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرتهم في طلب العلم وخدمة أوطانهم.