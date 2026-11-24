أكد الدكتور محمد السبكي، الرئيس التنفيذي المؤسس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، عدم صدور أي قرار أو توجيه من الجهاز بإلزام المواطنين بتغيير عدادات الكهرباء القديمة السليمة، حتى إذا تجاوز عمرها الافتراضي 10 سنوات، مشددًا على أن استبدال العداد يرتبط بوجود عطل فني يستدعي تغييره.

وقال السبكي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن هناك توجهًا في قطاع الكهرباء للتحول من العدادات الميكانيكية القديمة إلى العدادات الإلكترونية، موضحًا أن هذا التوجه لا يعني إجبار المواطنين على تغيير العدادات التي تعمل بكفاءة.

وأوضح أن شركة الكهرباء تتحمل تكلفة استبدال العداد إذا ظهر به عطل فني قبل مرور 10 سنوات على تركيبه، بينما يتحمل المشترك التكلفة إذا تجاوز العداد هذه المدة، باعتبارها العمر الافتراضي للمعدة.

ونفى السبكي وجود أي حملة عامة لتغيير العدادات، مؤكدًا أن تنفيذ أي حملة يتطلب موافقة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء والإعلان عنها رسميًا عبر الموقع الإلكتروني والجريدة الرسمية.

ونصح المواطنين بضرورة مطالبة أي فني يتوجه لاستبدال العداد بإبراز بطاقة إثبات الهوية، والاستفسار عن سبب التغيير، مشيرًا إلى أن من حق المشترك رفض الإجراء إذا ساوره الشك، والتواصل مع الجهاز أو وزارة الكهرباء للتحقق من الأمر.