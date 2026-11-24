في عالمٍ تتسارع فيه التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، أصبح بناء اقتصاد متنوع معرفي تنافسي هو المسار الحاسم لصناعة المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن هذا المنطلق، وضعت رؤية مصر 2030 هذا التحول كهدف استراتيجي، مدعوماً بممكنات جوهرية في مقدمتها تحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار، وتهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، وتعزيز التحول الرقمي.

وفي قلب هذا التوجه الوطني، يبرز مؤشر الابتكار العالمي الذي يصدر سنوياً عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) –التابعة للأمم المتحدة– بوصفه المقياس الدولي الأبرز لتقييم جاهزية الاقتصادات للابتكار؛ وهو ما يفسر حالة الاهتمام والاحتفاء الإعلامي التي صاحبت تقدم مصر في نسخة المؤشر لعام 2026 ووصولها إلى المرتبة الثالثة والثمانين عالمياً، والتاسعة ضمن فئتها من الاقتصادات متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، لتحتل بذلك المركز العاشر عربياً والسادس أفريقياً، مقتربةً خطوة جديدة من مستهدف الرؤية الوطنية بالوصول إلى المرتبة السبعين عالمياً بحلول عام 2030. ويطرح هذا التفاعل السنوي مع حركة ترتيب الدول تساؤلاً جوهرياً: ما القيمة الحقيقية لهذا المؤشر؟ وكيف يقرأ العالم والمستثمرون دلالات التقدم أو التأخر فيه؟



يستمد مؤشر الابتكار العالمي قوته ومصداقيته من منهجيته العلمية الصارمة؛ فهو يقيّم في هذا الإصدار أداء 139 اقتصاداً حول العالم عبر 79 مؤشراً فرعياً، ولا تعتمد المنظمة العالمية للملكية الفكرية في بناء هذه المؤشرات على تقديرات جزافية، بل تستقي بياناتها مباشرة من أعرق المؤسسات والمرجعيات الدولية؛ وفي مقدمتها وكالات منظومة الأمم المتحدة المتخصصة –كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، واليونسكو، ومنظمات العمل الدولية والتنمية الصناعية (اليونيدو) والاتحاد الدولي للاتصالات– فضلاً عن منظمات التجارة العالمية، والتعاون الاقتصادي والتنمية، ووكالة الطاقة الدولية. كما تستند إلى قواعد بيانات عالمية رائدة في تقييم الأسواق والأصول غير الملموسة، مثل ستاندرد آند بورز، وكلاريفيت، وبراند فاينانس، وبيتش بوك لرأس المال الاستثماري، وتصنيفي كيو إس وتايمز للجامعات؛ وهو ما يجعل المؤشر وثيقة دولية معتبرة تعكس الواقع الاقتصادي والمؤسسي بدقة عالية.

وتكشف الهندسة الداخلية للمؤشر عن فلسفة تنموية عميقة؛ إذ يُحتسب الترتيب العام للدولة كمحصلة ومتوسط حسابي لمؤشرين فرعيين متكاملين: الأول هو «مدخلات الابتكار»، والثاني هو «مخرجات الابتكار». واللافت للنظر في هذا البناء المنهجي هو التوزيع الهيكلي للأوزان؛ حيث تستحوذ مدخلات الابتكار على النصيب الأكبر بواقع 54 مؤشراً موزعة على خمس ركائز أساسية هي: المؤسسات، ورأس المال البشري والبحوث، والبنية التحتية، وتطور السوق، وتطور بيئة الأعمال. وتحمل هذه الكتلة الرقمية دلالة استراتيجية بالغة؛ فهي تؤكد أن المؤشر ليس مجرد رصد لنتائج الابتكار النهائية فحسب، بل هو بالأساس بوصلة شاملة لكتلة الدولة وكفاءة بنيتها المؤسسية والتشريعية والاقتصادية. فالابتكار لا ينمو في فراغ، ولا يمكن حصاد ثماره دون منظومة متكاملة من مؤشرات المدخلات التي تضمن فاعلية الحكومة، وجودة التشريعات وإنفاذ القانون، ورفع الإنفاق على البحث والتطوير ومشاركة القطاع الخاص في هذا التمويل، وجودة التعليم، وانتشار وجودة الاتصالات والإنترنت والخدمات الحكومية الإلكترونية، إلى جانب كفاءة الطاقة والاستدامة البيئية، وتيسير الائتمان، وتنوع القاعدة الصناعية، وجذب الاستثمارات التكنولوجية والإنتاجية.

وفي المقابل، ترصد كفة الميزان الثانية عبر مؤشرات مخرجات الابتكار الـ 25 –الموزعة على ركيزتي مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، والمخرجات الإبداعية– الحصاد الفعلي لتلك البيئة التمكينية، والمتمثل في براءات الاختراع، والأبحاث العلمية المنشورة ذات معدلات الاستشهاد المرتفعة، ونمو إنتاجية العامل، وتعميق التصنيع المتقدم وتنوع المنتجات عالية القيمة، وارتفاع قيمة الشركات الناشئة وصادرات التكنولوجيا المتقدمة، فضلاً عن تنمية الأصول غير الملموسة وطلبات العلامات التجارية، ونمو صناعة البرمجيات وتطبيقات الهواتف؛ إذ إن محصلة الأداء ومتوسطه في شقي مدخلات ومخرجات الابتكار معاً هما اللذان يحسمان موقع كل دولة في التصنيف العالمي. ومن هنا، يتحقق التقدم المستدام عندما تنجح الدولة في مواءمة ركائز المدخلات مع نتائج المخرجات المحققة، وهو ما يجعل المؤشر أداة تشخيصية تساعد المؤسسات الوطنية على قياس الأثر الحقيقي للسياسات العامة وأدائها التنفيذي، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص، بما يضمن توطين التكنولوجيا وتوليد فرص عمل لائقة ومستدامة.

ومن هذا المنظور المؤسسي الشامل، تتضح الرسالة التي يبعث بها تحسن ترتيب الدولة أو تأخرها مقارنة بدول محيطها الإقليمي أو نظيراتها في مجموعة الدخل نفسها. ففي حسابات المستثمرين الدوليين والشركات العالمية، لا يُقرأ صعود دولة ما في سلم المؤشر بوصفه رقماً إحصائياً مجرداً، بل يُترجم فوراً إلى شهادة ثقة دولية تؤكد انخفاض المخاطر التشغيلية، ووضوح البيئة التشريعية، وتوافر الكفاءات البشرية القادرة على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة، ووجود سوق حيوية تحمي حقوق الملكية الفكرية. وهو ما ينعكس مباشرة على قرارات توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولا سيما الاستثمارات التأسيسية الجديدة في قطاعات البحث والتطوير والصناعات فائقة التطور. وفي المقابل، فإن تأخر الترتيب أو تباطؤ وتيرته مقارنة بالمنافسين الإقليميين يمثل مؤشراً فنياً لصانع القرار على وجود فرص غير مستغلة أو حلقات تحتاج إلى مزيد من التكامل بين السياسات التعليمية والبحثية والصناعية، لتعزيز جاذبية الاقتصاد أمام رؤوس الأموال الباحثة عن القيمة المضافة.

إن مؤشر الابتكار العالمي يظل مرآة موضوعية تعكس مدى نجاح الدول في بناء اقتصاد عصري مرن يقوم على المعرفة. فالتقدم في هذا السباق الدولي ليس غاية رقمية في حد ذاته، بل هو انعكاس مباشر لقدرة مؤسسات الدولة على تهيئة المناخ الذي يحوّل العقول إلى طاقة إنتاجية، والأفكار إلى أصول اقتصادية محمية، ليصبح الابتكار هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطن وتعزيز مكانة الدولة في الاقتصاد العالمي.