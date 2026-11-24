تعد شوربة التورتيليني بالدجاج من الوصفات الإيطالية المميزة التي تجمع بين المكرونة المحشوة وقطع الدجاج والخضراوات في مرقة غنية بالنكهات.

وتناسب هذه الوجبة أيام الشتاء الباردة، خاصة لمن يبحثون عن طبق دافئ ومختلف عن أنواع الشوربة التقليدية.

وتتميز مكرونة التورتيليني بشكلها الدائري المحشو، ويمكن أن تكون محشوة بالجبنة أو السبانخ أو اللحوم، وهو ما يمنح الشوربة مذاقًا غنيًا دون الحاجة إلى مكونات معقدة، للشيف عزة العمدة .

مكونات شوربة التورتيليني بالدجاج

شوربة التورتيليني

250 جرامًا من مكرونة التورتيليني.

250 جرامًا من صدور الدجاج المقطعة مكعبات.

بصلة متوسطة مفرومة.

جزرة مقطعة مكعبات صغيرة.

عود كرفس مفروم.

فصان من الثوم المفروم.

4 أكواب من مرقة الدجاج.

كوب من السبانخ الطازجة.

نصف كوب كريمة طبخ.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

رشة جوزة الطيب حسب الرغبة.

جبنة للتقديم.

طريقة عمل شوربة التورتيليني بالدجاج

ضعي زيت الزيتون في إناء عميق على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل. أضيفي الثوم والجزر والكرفس وقلبي المكونات لمدة دقيقتين. ضعي قطع الدجاج وقلبيها حتى يتغير لونها من جميع الجهات. أضيفي مرقة الدجاج والزعتر والملح والفلفل الأسود. اتركي الشوربة على نار هادئة حتى ينضج الدجاج وتصبح الخضراوات طرية. أضيفي مكرونة التورتيليني واتركيها حتى تنضج وفقًا للوقت الموضح على العبوة. ضعي السبانخ وقلبي حتى تذبل أوراقها. أضيفي كريمة الطبخ تدريجيًا مع التقليب على نار هادئة، دون ترك الشوربة تغلي بقوة. اتركي المكونات لدقيقتين حتى تتجانس النكهات، ثم ارفعي الإناء من على النار.

طريقة تقديم شوربة التورتيليني

تقدم الشوربة ساخنة في أطباق عميقة، مع إضافة جبنة البارميزان المبشورة على الوجه، ويمكن تزيينها بقليل من البقدونس المفروم أو الفلفل الأسود.

ويمكن تقديمها بجانب شرائح الخبز المحمص أو خبز الثوم للحصول على وجبة متكاملة.

نصائح لنجاح شوربة التورتيليني بالدجاج

يفضل إضافة مكرونة التورتيليني في نهاية الطهي حتى لا تتعرض للسلق الزائد وتفقد شكلها، كما يمكن طهيها في إناء منفصل ثم إضافتها إلى الشوربة قبل التقديم إذا كنت ترغبين في الاحتفاظ ببقايا الشوربة لوقت لاحق.

وإذا كنت تفضلين الشوربة الخفيفة، يمكنك الاستغناء عن كريمة الطبخ والاكتفاء بمرقة الدجاج والخضراوات، أما إذا كنت تحبين القوام الكريمي فيمكن زيادة كمية الكريمة قليلًا حسب الرغبة.