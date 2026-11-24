شهدت العاصمة الأوغندية كمبالا احتفالًا كنسيًا بتدشين أول كنيسة قبطية أرثوذكسية، في خطوة جديدة تعكس امتداد الخدمة القبطية في القارة الأفريقية، وحملت الكنيسة اسم السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول، ودشّنها نيافة الأنبا أبراهام، الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس، بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثاني.

وسبقت صلوات التدشين مجموعة من الاحتفالات الكنسية، حيث دشّن نيافة الأنبا أبراهام المعمودية على اسم القديس يوحنا المعمدان، كما تمت رسامة عدد من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبتي إبصالتس وأغنسطس، إلى جانب إقامة صلوات العشية وتسبحة نصف الليل.

وشملت صلوات التدشين المذبح الأوسط بالكنيسة على اسم السيدة العذراء، إلى جانب البانطوكراتور (شرقية الهيكل)، والأيكونوستاس (حامل الأيقونات)، وأيقونات الكنيسة، كما ترأس نيافته صلوات القداس الإلهي الذي تلاه القس مارك أنطوني، أول كاهن أوغندي في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة.

وعقب انتهاء القداس، أُقيمت احتفالية بحضور شريف الجمّال، سفير مصر لدى أوغندا، وعدد من الدبلوماسيين والقيادات الأوغندية، إلى جانب أبناء الكنيسة من الجالية المصرية.

وفي السياق ذاته، أقامت السفارة المصرية في أوغندا حفل استقبال لنيافة الأنبا أبراهام، احتفالًا بتدشين الكنيسة، بحضور عدد من قيادات السفارة وأبناء الجالية المصرية.

ويُذكر أن المتنيح الأنبا أنطونيوس مرقس، مطران جنوب أفريقيا السابق، وضع حجر أساس الكنيسة عام 2017، لتبدأ بعدها رحلة تأسيس أول كنيسة قبطية أرثوذكسية في العاصمة الأوغندية كمبالا.