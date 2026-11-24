رابط التسجيل على منصة ابناؤنا في الخارج 2027 .. أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان على موقعها الرسمي

رابط التسجيل على منصة ابناؤنا في الخارج

يمكن الآن لمن يهمه الأمر الوصول إلى رابط التسجيل على منصة ابناؤنا في الخارج 2027 من خلال الضغط هنا

خطوات التقدم لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج 2027 وتسجيل الاستمارة



إنشاء حساب خاص على منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2027 من خلال الرابط https://sabroad.emis.gov.eg



تحديد عدد الأبناء المتقدمين لآداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2027 من خلال الحساب الذي تم إنشاؤه لولي الأمر .



سداد مبلغ ١٥٠ دولارا امريكيا لكل طالب في أي مرحلة دراسية من خلال المنصة الالكترونية لأبناؤنا في الخارج أثناء عملية التسجيل الالكتروني لولي الأمر، وتطبق الشروط والأحكام.



تسجيل الاستمارة الالكترونية للتقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج واستيفاء كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة من واقع شهادة الميلاد للطالب .



رفع صورة واضحة حديثة للطالب فى المكان المخصص لذلك ، بالاضافة الى مستندات التقدم المطلوبة لكل طالب على حدة بصيغة PDF لا يزيد حجمها عن ٢ ميجا ، مع طباعة استمارة التقدم وإرفاقها مع أصول المستندات.



المتابعة الالكترونية من خلال المنصة الالكترونية لامتحانات أبناونا في الخارج للإطلاع على رقم الجلوس أو الاطلاع على أي رسائل أو استيفاء لأى مستندات يتم طلبها من ولى الأمر مع متابعة البريد الالكتروني لمشرف الصف في أي استفسارات يطلبها ولى الامر.



في حالة تسجيل الطالب يكون ولي الأمر مسئول عن إرسال أصول المستندات السابق رفع نسخة منها على الموقع إلى الإدارة المركزية للامتحانات بالطريقة المناسبة (للطلاب الجدد بالبريد فقط)



في حالة وجود اختلافات من أي نوع بين صور المستندات المرفوعة على الموقع وبين الأصول المرسلة، أو عدم اتباع شروط التقدم المعلنة، تقع المسئولية كاملة على ولي الأمر، ويحق للإدارة إلغاء التقدم والامتحان طالما أن الطالب غير مستوفى لشروط وتعليمات التقدم .



يتم إرسال طلبات الاسترداد الموجود على المنصة بعد استيفاء %,جميع البيانات والمرفقات المدونة به) فقط علي الايميل المخصص للشئون المالية وهو [email protected] في موعد أقصاه ٣١ ديسمبر للعام الدراسي الحالي ، على أن يتم ارفاق جميع ايصالات السداد الصادرة من المنصة لولي الأمر بطلب الاسترداد ، ويحق للإدارة الغاء التقدم للامتحان بناءا على طلب الاسترداد المقدم من ولى الأمر المرسل الى الشئون المالية بالوزارة .



لا يحق لولي الأمر تقديم طلب الاسترداد بعد هذا الموعد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م وذلك للفصل الدراسى الأول ، وموعد ٢٠٢٧/٤/٣٠م للفصل الدراسي الثاني ، وموعد ٢٠٢٧/٧/٩م للدور الثانى ، حيث تقع المسئولية كاملة على, ولى الأمر .

طريقة التسجيل على منصة ابناؤنا في الخارج

وأعلن جروب أبناؤنا في الخارج بالإدارة المركزية للامتحانات على فيس بوك ، شرح مصور لخطوات التسجيل علي منصة أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2026 / 2027 من خلال الصور التالية :

موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2027

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2027 كالتالي :

موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2027 الفصل الدراسي الأول بداية من يوم السبت الموافق ٢٠٢٧/١/٩م



موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2027 الفصل الدراسي الثاني بداية من يوم السبت الموافق ٢٠٢٧/٥/٢٢م



موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2027 الدور الثاني وتحديد المستوى بداية من يوم السبت الموافق ٢٠٢٧/٧/١٧م

وذلك طبقا لـ جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2027 التي تصدرها ادارة ابناؤنا في الخارج بالإدارة المركزية للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ، والتي يتم اعلانها على المنصة الالكترونية.