أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء بث النماذج الاسترشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية، مع إتاحة حلولها، حصريا عبر قناة «مدرستنا 2»، وذلك يوميا بداية من غد الأحد الموافق 22 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها الآن: تعد هذه المرة الأولى التي تقدم فيها وزارة التربية والتعليم نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها الرسمي، أنه سيتم بث 27 نموذجًا لكل مادة من مواد الصف الثالث الإعدادي عبر قناة "مدرستا2”، من خلال نخبة من المعلمين المتميزين، مع إتاحة الحلول لكل نموذج.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن هذه الخطوة تأتي بهدف تدريب الطلاب على طبيعة أسئلة الامتحانات، وتعريفهم بكيفية التعامل معها، وتقديم الإجابات النموذجية، وذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على توفير مصادر تعليمية متنوعة ومتميزة تتيح للطلاب فرصًا أكبر للتدريب والمراجعة، وتساعدهم على قياس مستوى تحصيلهم الدراسي، والتعرف على الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التركيز، بما يسهم في تعزيز استعدادهم لخوض امتحانات الشهادة الإعدادية وتحقيق أفضل النتائج.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها، إنه يمكن متابعة قناة مدرستنا 2 عبر التردد التالي:

تردد ١١١٧٨ رأسي

معدل الترميز ٢٧٥٠٠

معامل تصحيح الخطأ ٥/٦