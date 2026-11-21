أغلقت أسعار العملات الأجنبية تداولتها الأسبوع الماضي علي استقرارا نسبي.

استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، في ظل عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 53.74 جنيه للشراء، و53.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري نحو 59.07 جنيه للشراء، مقابل 59.23 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

تداول سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 70.69 جنيه للشراء، و70.88 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم

بلغ سعر الفرنك السويسري حوالي 63.75 جنيه للشراء، و63.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي اليوم

سجل الدولار الكندي نحو 37.55 جنيه للشراء، و37.65 جنيه للبيع.

أسعار العملات الإسكندنافية اليوم

سجل سعر الكرون الدنماركي حوالي 7.90 جنيه للشراء و7.92 جنيه للبيع.

وبلغ الكرون النرويجي نحو 5.54 جنيه للشراء و5.56 جنيه للبيع.

ووصل سعر الكرون السويدي إلي 5.29 جنيه للشراء و5.31 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم

استقر سعر اليوان الصيني عند 8.06 جنيه للشراء، و8.08 جنيه للبيع.

سعر الين الياباني اليوم

سجلت كل 100 ين ياباني نحو 33.60 جنيه للشراء، و33.69 جنيه للبيع.

وتستأنف البنوك العاملة في مصر عملها بدءًا من صباح الأحد.