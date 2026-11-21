سجلت أسعار الدواجن الخميس انخفاضا واضحًا بالبورصة والأسواق ، حيث تراجع كيلو الدواجن البيضاء حوالى 8 جنيهات لتسجل 65 جنيهًا بدلا من 73 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم



وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة حوالى 8 جنيهات، حيث وصل سعر الكيلو لـ 65 جنيهًا بالمزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات ليصل سعر الكيلو بالمزرعة ل 65 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.كذلك انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 80 جنيها بعدما كان سعرها 105 جنيهات أمس وتصل للمستهلك 90 جنيهات.

كذلك استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة عند 115 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 128 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه



كما انخفض سعر كيلو البانيه اليوم لـيتراوح بين 180 و 200 جنيهًا في بعض المحلات أى انخفض مايقرب من 20 جنيهًا.

سعر الأوراك من 70 لـ 90 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيهًا.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض



وارتفعت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 135 بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 90 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 125 جنيهات.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 130 جنيه جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيهات .

من جانبه استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة الوزارة لتطوير صناعة الدواجن والنهوض بها، في ظل ارتفاع أسعار الدواجن والبيض وزيادة تكاليف الإنتاج، وذلك أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، والنائبين صقر عبدالفتاح، وفريد واصل وكيلا اللجنة، والنائب حسام العمدة، امين سر اللجنة، مؤكدا أن صناعة الدواجن تمثل إحدى الركائز الرئيسية للأمن الغذائي ومصدرا أساسيا للبروتين الحيواني لأغلب فئات الشعب المصري.

وأكد وزير الزراعة أن استراتيجية الوزارة تستهدف معالجة أبرز التحديات التي تواجه الصناعة، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، من خلال التوسع في توطين إنتاج الخامات العلفية محليا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتشجيع الزراعة التعاقدية، إلى جانب استنباط أصناف زراعية عالية الإنتاجية.

وأوضح فاروق أن المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء ارتفعت إلى نحو 722 ألف فدان عام 2026، مقابل 467 ألف فدان عام 2014، مع استهداف الوصول إلى مليون فدان بحلول عام 2030، كما زادت مساحة فول الصويا من 28 ألف فدان عام 2014 إلى 152 ألف فدان حاليا، مع استهداف الوصول بها إلى 250 ألف فدان حتى عام 2030.

وأضاف أن خطة الوزارة تتضمن تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أعلاف غير تقليدية، من خلال معالجة حطب الذرة وتبن القمح وسيقان الأرز وتحسين قيمتها الغذائية وفقا للأسس العلمية، مشيرا إلى تسجيل نحو 50 تركيبة من مخاليط الأعلاف شهريا تحتوي على مخلفات زراعية ونواتج ثانوية للتصنيع الزراعي.

وأشار إلى استمرار جهود رفع كفاءة مصانع الأعلاف القائمة، من خلال تطوير خطوط الإنتاج وتشجيع تصنيع الأعلاف غير التقليدية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية ويسهم في خفض تكاليف الإنتاج، لافتا إلى أن عدد مصانع الأعلاف على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 2200 مصنع.

وفيما يتعلق بتطوير منظومة الرقابة على الأعلاف، أكد وزير الزراعة أن الوزارة تعمل على ضمان جودة الخامات ومطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، موضحا أن إجمالي تسجيلات الأعلاف التي وافقت عليها الوزارة خلال عام 2025 بلغ 8247 تسجيلة، منها 5395 تسجيلة محلية و2852 تسجيلة مستوردة.

وأوضح فاروق أن خطة النهوض بصناعة الدواجن تتضمن تقديم الدعم الكامل للمستثمرين من القطاع الخاص، من خلال توفير الأراضي الصالحة لإقامة مشروعات الإنتاج الداجني بالمناطق التي تتمتع باشتراطات الأمان الحيوي، وتيسير إجراءات التراخيص، مشيرا إلى إتاحة 9 مواقع بالظهير الصحراوي بإجمالي مساحة تبلغ 19 ألف فدان، تتوافر بها اشتراطات الأمان الحيوي.