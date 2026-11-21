تواصل أسعار الذهب اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 تراجعها في محلات الصاغة، بالتزامن مع موجة هبوط قوية تضرب المعدن النفيس في البورصات العالمية، بعدما تجاوزت خسائر الذهب عالميًا 2%، ليسجل واحدة من أعنف موجات الانخفاض منذ أكثر من عام، وسط ضغوط بيعية دفعت الأسعار إلى كسر مستويات دعم رئيسية، نتيجة الخسارة الكبيرة في أسهم التكنولوجيا علاوة على توقعات رفع الفائدة الأمريكية وقوة الدولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 5460 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 5410 جنيهات، في حين وصل سعر عيار 24 إلى 6240 جنيهًا للبيع، وبلغ سعر عيار 18 نحو 4680 جنيهًا.

وتأتي هذه التحركات بعد تراجع الذهب في مصر بنحو 6.5% خلال الأسبوع، مع توقعات بتسجيل انخفاض شهري يصل إلى 9.7% منذ بداية نوفمبر، وفقدان نحو 600 جنيه من قيمة الجرام، وسط ارتفاع العلاوة السعرية محليًا إلى قرابة 150 جنيهًا لجرام عيار 21.

أسعار الذهب اليوم في مصر من آي صاغة

جاءت أسعار الذهب اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، وفق تحديثات آي صاغة، على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 14: 3640 جنيهًا للبيع، و3606.75 جنيه للشراء.

3640 جنيهًا للبيع، و3606.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 18: 4680 جنيهًا للبيع، و4637.25 جنيه للشراء.

4680 جنيهًا للبيع، و4637.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 21: 5460 جنيهًا للبيع، و5410 جنيهات للشراء.

5460 جنيهًا للبيع، و5410 جنيهات للشراء. سعر الذهب عيار 22: 5720 جنيهًا للبيع، و5667.50 جنيه للشراء.

5720 جنيهًا للبيع، و5667.50 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 24: 6240 جنيهًا للبيع، و6182.75 جنيه للشراء.

6240 جنيهًا للبيع، و6182.75 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب: 43680 جنيهًا للبيع، و43280 جنيهًا للشراء.

43680 جنيهًا للبيع، و43280 جنيهًا للشراء. سعر أوقية الذهب عالميًا: 3538.58 دولار للبيع، و3537.63 دولار للشراء.

3538.58 دولار للبيع، و3537.63 دولار للشراء.

وتوضح مؤشرات التداول استمرار التراجع في مختلف الأعيرة، إذ سجل عيار 21 انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات، بما يعادل 0.18%، بينما تراجع الجنيه الذهب بنحو 80 جنيهًا، وسجلت أوقية الذهب انخفاضًا قدره 5.44 دولار، بنسبة 0.15%.

وتختلف أسعار البيع والشراء بين التجار ومحلات الصاغة، كما قد تتغير الأسعار على مدار اليوم وفق حركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار ومستويات العرض والطلب داخل سوق الصاغة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 21 نوفمبر 2026

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5460 جنيهًا للبيع و5410 جنيهات للشراء، ليواصل المعدن الأكثر تداولًا في مصر تحركاته الهبوطية، متأثرًا بالانخفاض الحاد في الأسعار العالمية.

ويحظى عيار 21 باهتمام واسع من المواطنين، سواء الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو المقبلين على الاستثمار والادخار في المعدن الأصفر، ولذلك تمثل تحركاته مؤشرًا مهمًا لمتابعة اتجاهات سوق الصاغة.

وتشير التغيرات الأخيرة إلى أن الذهب عيار 21 فقد نحو 600 جنيه منذ بداية نوفمبر، مع تراجع متوقع خلال الأسبوع الحالي بنسبة 6.5%، بينما بلغت خسائره منذ بداية العام نحو 4.6%، بما يعادل 2200 جنيه من قيمته.

الذهب في مصر يخسر 6.5% خلال أسبوع

يتجه الذهب في مصر إلى تسجيل انخفاض أسبوعي يقدر بنحو 6.5%، في واحدة من موجات التراجع الملحوظة خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع الضغوط القوية التي تعرضت لها الأسعار العالمية.

ومنذ بداية شهر نوفمبر، تراجعت أسعار الذهب بنحو 9.7%، وفقد الجرام قرابة 600 جنيه، وهو ما يعكس حجم التأثير الذي أحدثته حركة الأسواق العالمية في الأسعار داخل محلات الصاغة.

كما سجل الذهب عيار 21 انخفاضًا منذ بداية عام 2026 بنسبة 4.6%، وفقد نحو 2200 جنيه من قيمته، في ظل تقلبات الأسعار وتغير اتجاهات التداول خلال العام.

وتأتي هذه الخسائر رغم استمرار اهتمام شريحة من المواطنين بالذهب باعتباره أحد أدوات الادخار، خاصة عند تراجع الأسعار، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الطلب المحلي خلال فترات الهبوط.

ارتفاع العلاوة السعرية للذهب في مصر إلى 150 جنيهًا

على الرغم من الهبوط الحاد في الأسعار العالمية، ارتفعت العلاوة السعرية التي يتداول بها الذهب في مصر لتقترب من 150 جنيهًا للجرام عيار 21، في تطور يرتبط بزيادة الطلب المحلي على المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة.

وجاء هذا الارتفاع مع اتجاه عدد من المواطنين إلى شراء الذهب بعد تراجع أسعاره، الأمر الذي دفع التجار والشركات إلى زيادة التحوط في عمليات التسعير، لتظهر فجوة سعرية صاعدة في أسعار البيع.

وتعكس العلاوة السعرية الفرق بين السعر المحلي للذهب والسعر الذي تفرضه معادلات التسعير المرتبطة بالأسعار العالمية وسعر صرف العملة، وتتأثر بحجم المعروض والطلب وتكاليف التداول والتحوط.

ويعني ارتفاع هذه العلاوة أن تراجع السعر العالمي لا ينعكس بالضرورة بالقيمة نفسها على أسعار البيع داخل محلات الصاغة، إذ تدخل عوامل السوق المحلية في تحديد السعر النهائي للمستهلك.

لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر بصورة حادة؟

جاء انخفاض الذهب في مصر بصورة أكثر حدة من توقعات الأسواق، نتيجة قوة الهبوط الذي تعرض له السعر العالمي، في الوقت الذي استقر فيه سعر صرف الدولار، وهو ما حدّ من قدرة تحركات العملة على تخفيف أثر التراجع العالمي على الأسعار المحلية.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها سعر الأوقية في البورصات العالمية، وسعر صرف الدولار، إلى جانب مستويات العرض والطلب داخل سوق الصاغة.

وفي ظل استقرار سعر الدولار، انتقلت الضغوط العالمية إلى السوق المصرية بصورة مباشرة، لتتراجع الأسعار المحلية مع انخفاض قيمة الأوقية، دون وجود تحركات في سعر الصرف تقلل من حدة الهبوط.

كما ساهم تزايد الطلب المحلي بعد انخفاض الأسعار في ارتفاع العلاوة السعرية، وهو ما أضاف عنصرًا جديدًا إلى معادلة التسعير داخل السوق.

الذهب العالمي يكسر مستويات 3700 و3600 دولار

شهدت الأسواق العالمية موجة هبوط قوية في أسعار الذهب، دفعت الأوقية إلى كسر مستوى 3700 دولار، ثم النزول دون مستوى 3600 دولار، قبل الاقتراب من المستوى النفسي المهم عند 3500 دولار.

وتعكس هذه التحركات قوة الزخم البيعي الذي تعرض له المعدن النفيس، خاصة مع تسارع التراجع واختراق مستويات سعرية كانت تمثل نقاط دعم مهمة خلال التداولات السابقة.

وفي المقابل، وصل مؤشر الزخم على المستوى اليومي إلى مناطق التشبع البيعي، وهو ما يشير إلى تعرض الذهب لضغوط بيع قوية خلال فترة زمنية قصيرة.

لكن الوصول إلى مناطق التشبع البيعي لا يعني بالضرورة انتهاء موجة الهبوط أو حدوث ارتفاع فوري في الأسعار، إذ تظل حركة المعدن مرتبطة بتطورات التداولات العالمية وقدرة الأسعار على الاستقرار عند مستويات الدعم الجديدة.

هل الوقت مناسب لشراء الذهب بعد الانخفاض؟

يثير تراجع أسعار الذهب اهتمام المواطنين الراغبين في الشراء، خاصة مع خسارة الجرام نحو 600 جنيه منذ بداية نوفمبر، وانخفاض عيار 21 بنحو 2200 جنيه منذ بداية العام.

ومع ذلك، فإن قرار الشراء يرتبط بهدف المشتري والفترة الزمنية التي يستهدف الاحتفاظ خلالها بالذهب، إلى جانب متابعة الفارق بين أسعار البيع والشراء والمصنعية والعلاوة السعرية داخل محلات الصاغة.

وينبغي الانتباه إلى أن استمرار الهبوط العالمي قد ينعكس على الأسعار المحلية، بينما يمكن أن تؤثر زيادة الطلب المحلي والعلاوة السعرية في السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك.

لذلك، تظل متابعة تحديثات أسعار الذهب اليوم ومقارنة أسعار البيع والشراء بين محلات الصاغة من الخطوات المهمة قبل اتخاذ قرار الشراء، خاصة في ظل التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق حاليًا.