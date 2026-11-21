توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد مع تكون الضباب.

وبحسب الأرصاد السعودية ؛ فإن الأمطار الرعاية تشمل كلا من "جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة مع رياح سطحية، كذلك على المدينة المنورة.



⁧وتتوقع الأرصاد الجوية ان تضرب المنطقة العربية موجة قطبية⁩ مبكرة خلال الأسبوع الأخير من شهر ⁧نوفمبر⁩ الجاري حيث تتعمق بدايات ديسمبر مصحوبة بحالة ماطرة إقليمية غزيرة وشاملة.

وتوقعت الأرصاد الجوية أنه تبدأ الحالة الماطرة الإقليمية خلال منتصف ونهاية الأسبوع المقبل من منطقة البحر الأحمر وما يحيطها ثم تمتد لمناطق واسعة.

وذكرت الأرصاد كذلك؛ أن الموجة القطبية نادرة الحدوث في هذا الوقت وستتزامن مع موجة استوائية رطبة جدا من بحر العرب تؤدي لحالة ماطرة شاملة .