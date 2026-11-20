أثار الإعلامي عمرو أديب مخاوف بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات التركية الليبية، خاصة بعد إقرار البرلمان الليبي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، وما قد يترتب عليها من تداعيات تتعلق بالحقوق البحرية المصرية.

التحركات التركية الليبية

وقال عمرو أديب، خلال تقديم برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، إن التحركات التركية الليبية تستدعي المتابعة والانتباه، في ضوء ما تثيره الاتفاقية البحرية من تساؤلات ومخاوف بشأن تأثيرها على المصالح والحقوق البحرية لمصر.

مصالح استراتيجية وحقوق للدول

ولفت إلى أهمية متابعة هذه التطورات في ظل حساسية ملف الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط، وما يرتبط به من مصالح استراتيجية وحقوق للدول المطلة عليه.