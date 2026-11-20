واصلت أسعار الذهب اليوم انخفاضها اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5,560 جنيهًا للبيع و5,510 جنيهات للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 6,355 جنيهًا للبيع و6,295 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4,765 جنيهًا للبيع و4,725 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 44,480 جنيهًا للبيع و44,080 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر وفق آخر تحديث:

عيار 24: 6,355 جنيهًا للبيع و6,295 جنيهًا للشراء.

عيار 21: 5,560 جنيهًا للبيع و5,510 جنيهات للشراء.

عيار 18: 4,765 جنيهًا للبيع و4,725 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 3,705 جنيهات للبيع و3,675 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 44,480 جنيهًا للبيع و44,080 جنيهًا للشراء.

الأونصة بالجنيه المصري: 197,640 جنيهًا للبيع و195,865 جنيهًا للشراء.

الأونصة بالدولار: 3,580.64 دولار.

دولار الصاغة: 55.20 جنيه، مقابل 53.81 جنيه في البنك.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 تراجعًا جديدًا في السوق المحلية، لتواصل موجة الانخفاض التي تشهدها التعاملات، وسط متابعة المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر في الأسواق المحلية والعالمية.

وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 5,560 جنيهًا للبيع و5,510 جنيهات للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 6,355 جنيهًا للبيع و6,295 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4,765 جنيهًا للبيع و4,725 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3,705 جنيهات للبيع و3,675 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 44,480 جنيهًا للبيع و44,080 جنيهًا للشراء، بالتزامن مع استمرار انخفاض أسعار الأعيرة المختلفة في محلات الصاغة.

وسجل سعر الأونصة بالجنيه المصري نحو 197,640 جنيهًا للبيع و195,865 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عالميًا اليوم

على المستوى العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 3,580.64 دولار، بينما بلغ سعر دولار الصاغة 55.20 جنيه، مقابل 53.81 جنيه في البنك.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، أبرزها تحركات سعر الأونصة في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار، بالإضافة إلى مستويات العرض والطلب في السوق المحلية.

نصاب زكاة الذهب اليوم

يبلغ نصاب زكاة الذهب ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 24، وباحتساب سعر البيع المعلن اليوم لعيار 24 عند 6,355 جنيهًا للجرام، تصل القيمة التقريبية لنصاب الزكاة إلى 540,175 جنيهًا.

وتجب الزكاة عند بلوغ المال النصاب ومرور حول قمري كامل عليه، وتبلغ قيمتها 2.5%، مع مراعاة شروط الزكاة والأموال الأخرى التي يمتلكها الشخص.

هل أسعار الذهب تشمل المصنعية؟

لا تشمل أسعار الذهب المعلنة المصنعية والدمغة، إذ تضاف هذه التكلفة عند شراء المشغولات الذهبية، وتختلف قيمتها من محل صاغة إلى آخر بحسب نوع المشغولات ووزنها والشركة المنتجة.

وبالتالي يكون السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية أعلى من سعر الجرام المعلن بعد إضافة المصنعية والدمغة.