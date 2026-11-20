كشف زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، عن وجهة نظره بشأن الجدل المثار حول مستقبل حسام حسن مع المنتخب الوطني، مؤكدًا أن طريقة التعامل مع المدير الفني شهدت العديد من علامات الاستفهام، وفقًا لرؤيته.

وقال عبد الفتاح، في تصريحات عبر برنامج «مودرن سبورتس»، الذي يقدمه الإعلامي أمير هشام على قناة «مودرن MTI»، إن حسام حسن كان يستحق الرحيل عن تدريب المنتخب بعد بعض التصرفات التي صدرت منه تجاه المنظومة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه يرى أن هناك محاولات لاستفزازه ودفعه إلى ارتكاب أخطاء جديدة.

وأوضح أن التعامل مع مثل هذه المواقف في اتحادات الكرة بالدول الأخرى يختلف عما يحدث في مصر، مستشهدًا بالاتحادين الأمريكي والكندي، حيث يرى أن الإساءة إلى أي فرد داخل المنظومة قد تؤدي إلى اتخاذ قرار فوري بإقالة المدير الفني.

وأضاف أن ما حدث منذ مشاركة منتخب مصر الثاني في البطولة العربية أثار علامات استفهام لديه، مشيرًا إلى ظهور عصام الحضري وأحمد حسن في مقطع فيديو تضمن سخرية من حسام حسن، دون أن تتم محاسبتهما، وهو ما اعتبره أحد المواقف التي زادت من حدة الأزمة.

وأشار عبد الفتاح إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم، منذ بداية وجود حسام حسن على رأس القيادة الفنية للمنتخب، لم يكن يرغب في استمراره، بحسب تقديره، معتبرًا أن بعض المواقف الشخصية ساهمت في الوصول إلى المرحلة الحالية.

وشدد على أنه كان يتمنى أن يتقدم حسام حسن باستقالته من تدريب المنتخب الوطني، مؤكدًا أن واقعة مباراة أنجولا والمؤتمر الصحفي الذي أعقبها كانت تستوجب رحيله من وجهة نظره.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن موقفه لا يتعلق بأي خلاف شخصي، وإنما برؤيته لطريقة إدارة الأزمات داخل الكرة المصرية، وضرورة وجود معايير واضحة وشفافة في التعامل مع جميع عناصر المنظومة.