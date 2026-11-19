واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، وسط استمرار الضغوط على المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، وتزايد المخاوف من اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، مع ترقب المستثمرين تصريحات مسؤولي البنك بشأن مسار أسعار الفائدة.

وهبط سعر الجرام عيار 21 بنحو 2000 جنيه مقارنة بأعلى سعر سجله مارس الماضي وهو 7650 جنيها.



سعر الذهب عيار 21

وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5700 جنيه، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 45600 جنيه، بالتزامن مع تراجع معظم الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة، في وقت يرى فيه خبراء أن الانخفاضات الحالية قد تمثل فرصة مناسبة للراغبين في الشراء، سواء بغرض الزينة أو الادخار والاستثمار طويل الأجل.

وتأتي هذه التحركات في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي، وتراجع الذهب عالميًا إلى مستويات متدنية، بعدما سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، وهو ما انعكس على أسعار الذهب في مصر ودفع المتعاملين إلى متابعة تطورات الأسواق الدولية وتحركات الدولار وقرارات الفائدة الأمريكية.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026

سجلت أسعار الذهب في سوق الصاغة المستويات التالية حتى وقت إعداد التقرير:

عيار 14: سجل نحو 3800 جنيه للبيع، و3766.75 جنيه للشراء.

عيار 18: سجل نحو 4885.75 جنيه للبيع، و4842.75 جنيه للشراء.

عيار 21: سجل نحو 5700 جنيه للبيع، و5650 جنيهًا للشراء.

عيار 22: سجل نحو 5971.50 جنيه للبيع، و5919 جنيهًا للشراء.

عيار 24: سجل نحو 6514.25 جنيه للبيع، و6457.25 جنيه للشراء.

الجنيه الذهب: سجل نحو 45600 جنيه للبيع، و45200 جنيه للشراء.

أوقية الذهب: سجلت نحو 3681.20 دولار للبيع، و3680.86 دولار للشراء.

وتعكس هذه المستويات استمرار الضغوط على مختلف الأعيرة، مع تسجيل تراجع بنحو 0.09% في الأسعار المحلية المعروضة، بينما شهد الجنيه الذهب انخفاضًا بنحو 40 جنيهًا وفق بيانات التداول.

ويحظى عيار 21 باهتمام واسع من المواطنين باعتباره الأكثر تداولًا في محلات الصاغة، ولذلك يراقب المستهلكون تحركاته بصورة مستمرة، خاصة مع التغيرات المتلاحقة في الأسعار العالمية وتأثيرها على تكلفة شراء الذهب محليًا.

خبراء: التراجعات الحالية فرصة مناسبة لشراء الذهب

يرى خبراء اقتصاديون أن التراجع الحالي في أسعار الذهب قد يمثل فرصة مناسبة للراغبين في الشراء، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، واحتفاظ المعدن الأصفر بأهميته باعتباره أحد أدوات التحوط والحفاظ على قيمة الأموال على المدى الطويل.

وأكد الخبراء أن الذهب لا ينبغي التعامل معه باعتباره وسيلة لتحقيق مكاسب سريعة من المضاربة، وإنما باعتباره أحد الأصول التي يمكن الاستعانة بها في تنويع المدخرات والتحوط من التضخم وتقلبات الأسواق.

وأشاروا إلى أن قرار الشراء يجب أن يرتبط بالهدف من اقتناء الذهب والقدرة المالية للمشتري، مع ضرورة النظر إلى الاستثمار فيه باعتباره خيارًا طويل الأجل، وليس وسيلة لتحقيق أرباح فورية اعتمادًا على تحركات الأسعار اليومية.



نادي نجيب: المستويات الحالية مناسبة للشراء

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إن المستويات السعرية الحالية للذهب مناسبة للراغبين في الشراء، سواء بغرض الزينة أو الاستثمار، موضحًا أن التراجع الذي تشهده الأسعار يتيح للمستهلكين فرصة الاستفادة من انخفاض تكلفة اقتناء المعدن الأصفر.

ونصح نجيب المواطنين الذين يخططون لشراء الذهب بعدم الانتظار لفترات طويلة، معتبرًا أن المستويات الحالية ملائمة للشراء، خاصة أنه لا يمكن الجزم بمدى استمرار موجة الانخفاض خلال الفترة المقبلة أو تحديد توقيت عودة الأسعار إلى الارتفاع.

كما وجه نصيحة للمواطنين الذين اشتروا الذهب عند مستويات مرتفعة، مفادها إمكانية الاستفادة من فترات التراجع في حال كانت لديهم القدرة المالية والرغبة في زيادة حيازاتهم، إذ يساعد الشراء عند أسعار أقل على خفض متوسط تكلفة الاقتناء.

وأوضح أن خفض متوسط سعر الشراء قد يساعد على تعويض جزء من الخسائر السعرية حال عودة الذهب للارتفاع، لكنه لا يضمن تحقيق مكاسب مستقبلية، في ظل صعوبة التنبؤ باتجاهات السوق بصورة مؤكدة.

التراجع فرصة للشراء والتحوط وليس للبيع

تأتي الدعوات إلى الاستفادة من تراجع أسعار الذهب في وقت تتزايد فيه حالة الترقب داخل الأسواق، بسبب التغيرات الاقتصادية العالمية ومخاوف التضخم وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

ويعتبر الذهب من الأصول التي يلجأ إليها بعض المستثمرين للحفاظ على قيمة مدخراتهم في أوقات الاضطرابات الاقتصادية، إلا أن تحركاته لا تسير في اتجاه واحد، إذ يتأثر بقوة الدولار وعوائد السندات وتوقعات السياسة النقدية ومستويات الطلب على المعدن النفيس.

ومن ثم، فإن انخفاض أسعار الذهب قد يوفر مستويات شراء أقل للراغبين في الاحتفاظ بالمعدن على المدى الطويل، لكنه لا يعني بالضرورة أن الأسعار وصلت إلى أدنى مستوياتها، أو أن التعافي سيحدث سريعًا.

الذهب العالمي يرتفع بعد تسجيل أدنى مستوى في أكثر من عام

على المستوى العالمي، سجل الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات الخميس، بعدما هبط في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له في أكثر من عام، وسط ترقب المستثمرين تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للحصول على مؤشرات بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6% إلى 3743.26 دولار للأوقية، بعدما سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2025.

كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% لتصل إلى 3744.30 دولار.

وتعكس هذه التحركات محاولات المعدن الأصفر استعادة جزء من خسائره، رغم استمرار المخاوف من تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وما قد يترتب على ذلك من زيادة الضغوط على الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا دوريًا.



الفيدرالي الأمريكي يثير مخاوف تشديد السياسة النقدية

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الصادر الأربعاء، أن مسؤولي البنك رأوا خلال اجتماع الشهر الماضي تزايد مخاطر اضطرارهم إلى تكثيف جهود السيطرة على التضخم، رغم اتفاقهم على الإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة في الوقت الحالي.

وقال محافظ الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار إنه يميل إلى دعم تشديد السياسة النقدية، في ظل استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد.

من جانبه، أشار محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إلى حاجة البنك المركزي الأمريكي لاتخاذ إجراءات أكثر قوة لمواجهة التضخم، سواء من خلال رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية في اجتماع ديسمبر، أو عبر الإشارة إلى وتيرة أسرع لرفع الفائدة خلال عام 2027.

وتعكس هذه التصريحات استمرار الانقسام والترقب بشأن الخطوة المقبلة للبنك المركزي الأمريكي، وهو ما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية في الذهب والأصول الأخرى.

توقعات برفع الفائدة الأمريكية تضغط على أسعار الذهب

تشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال يبلغ 90% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 0.25 نقطة مئوية خلال اجتماع ديسمبر، مقابل احتمال يصل إلى 10% لرفعها بمقدار 0.5 نقطة مئوية، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يحقق عائدًا دوريًا، الأمر الذي قد يقلل جاذبيته مقارنة بالأصول الاستثمارية الأخرى التي توفر عوائد.

وتكتسب توقعات الفائدة أهمية خاصة بالنسبة لحركة المعدن الأصفر، إذ يتفاعل المستثمرون مع أي إشارات بشأن استمرار التشديد النقدي أو الاتجاه نحو التيسير، بما يؤثر على الطلب الاستثماري على الذهب.

هبوط الذهب دون 3800 دولار يثير مخاوف من مزيد من التراجع

حذر محللون من أن هبوط الذهب إلى ما دون مستوى 3800 دولار للأوقية قد يعزز المعنويات السلبية تجاه المعدن النفيس، خاصة مع استمرار ضعف الطلب على الشراء وارتفاع مخاطر حدوث عمليات تصفية إضافية للمراكز الاستثمارية حال مواصلة الأسعار تراجعها.

ويترقب المستثمرون قدرة الذهب على استعادة مستويات أعلى، في ظل الضغوط المرتبطة بالدولار وتوقعات الفائدة، إلى جانب متابعة مؤشرات الطلب العالمي على المعادن النفيسة.

وتظل تحركات الأونصة العالمية عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه أسعار الذهب في مصر، إلى جانب سعر صرف الدولار، وهو ما يجعل المتعاملين في سوق الصاغة أمام حالة من الترقب خلال الفترة المقبلة.

أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم عالميًا

امتدت التحركات الصعودية خلال تعاملات الخميس إلى عدد من المعادن النفيسة الأخرى، حيث سجلت الأسعار التالية: