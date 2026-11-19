قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إنه يشعر "بالغباء الشديد" لتبرعه بما يقرب من 500 مليون دولار لدعم الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للولايات المتحدة بعد أن فقد الحزب السيطرة على الكونجرس .

وتخلى الحزب الجمهوري عن كلا المجلسين للديمقراطيين في نتيجة اعتبرت بمثابة رد على غلاء المعيشة والحرب في إيران.

وكان الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس أكبر متبرع فردي في الانتخابات، وقال ماسك “لقد مُني الجمهوريون بهزيمة ساحقة في هذه الانتخابات... وأشعر بالغباء الشديد لإنفاقي الكثير من المال دون أن أرى الكثير في المقابل، أو ربما كان الوضع سيكون أسوأ بكثير لولا ذلك.”

وخلص ماسك إلى أن النتيجة أظهرت "أن الانتخابات الأمريكية لا تتعلق بالمال فقط"، قائلاً لصحيفة نيويورك تايمز: "من الواضح أنه يمكنك وضع الكثير من المال في الانتخابات ويكون تأثيرها ضئيلاً نسبياً، وأعتقد أن هذا هو الحال هنا".

وقال إنه لو كان بإمكانه العودة بالزمن إلى الوراء لكان قد "أنفق أموالاً أقل"، مضيفاً: "لم أولِ الأمر اهتماماً شخصياً كبيراً لأنني أركز على بناء شركتي سبيس إكس وتيسلا " .

وأنفق الملياردير معظم أمواله في تكساس، حيث يقع مقر شركة تسلا والعديد من شركاته الأخرى. وقد أنفق ما يُقدّر بنحو 220 مليون دولار (167 مليون جنيه إسترليني) على حملة كين باكستون، مرشح الحزب الجمهوري لمجلس الشيوخ، والذي خسر أمام جيمس تالاريكو، الديمقراطي البالغ من العمر 37 عامًا.

وكما هزمت الديمقراطية جينا هينوجوسا الجمهوري جريج أبوت في سباق حاكم ولاية تكساس، في توبيخ لاذع للرئيس ترامب.

وقد يكون لهزائم الجمهوريين عواقب وخيمة على مصالح ماسك التجارية، وتعهد الديمقراطيون بزيادة التدقيق في شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك بناء مراكز البيانات الضخمة، والتي واجهت معارضة متزايدة بسبب تأثيرها البيئي ومتطلباتها على البنية التحتية المحلية.

في ولاية جورجيا، حيث تدير شركة سبيس إكس عمليات مراكز البيانات، تعهد الحاكم الديمقراطي المنتخب حديثاً بكبح توسع هذه المرافق ومراجعة الحوافز الضريبية المقدمة لشركات التكنولوجيا لبنائها.

كما دعا المشرعون الديمقراطيون إلى مزيد من التدقيق في شركة سبيس إكس، التي حصلت على ما يقدر بنحو 10 مليارات دولار من العقود الحكومية الإضافية منذ إعادة انتخاب ترامب، وحث البعض على إجراء تحقيق في الشركة.

ومع ذلك، قال ماسك إنه سيكون من الجيد للولايات المتحدة أن يكون لديها سيطرة مشتركة بين الحزبين، وقال إنه يعتقد أن "هناك إيجابيات وسلبيات في كليهما".

كما أصر على أنه "ليس من أنصار ماغا" بعد الهزيمة الانتخابية الساحقة.

وقال: "لست متأكداً مما تعنيه عبارة "ماغا"، ولكن إذا كان ذلك يعني نوعاً من الالتزام الأعمى بمجموعة من السياسات من قبل الحزب الجمهوري، فأنا بالتأكيد لا أؤيد ذلك".

واستغل ماسك مقابلة مع الصحيفة لاتهام فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، بـ "الكذب" بشأن القيود المفروضة على الوصول إلى أنظمة الأقمار الصناعية التابعة لشركته.

وقال زيلينسكي إن القيود المفروضة على سرعة شبكة ستارشيلد التي تديرها الولايات المتحدة تعيق قدرة أوكرانيا على اعتراض الطائرات المسيرة الروسية التي تعمل بالطاقة النفاثة، بما في ذلك تلك التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، ودعا إلى رفعها.

وأضاف: "لا أريد أن أصدمكم، لكن زيلينسكي ليس صادقاً دائماً".

وادعى أن أوكرانيا كانت تسعى لاستخدام ستارلينك، خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التجارية التابعة لشركة سبيس إكس ، في عمليات عسكرية هجومية، وهو ما قال إن الشركة رفضت دعمه.

وقال: "إنه في الواقع يطلب استخدام الأقمار الصناعية التجارية ستارلينك في عمليات عسكرية هجومية، وقد رفضنا القيام بذلك، وانتهى الأمر".

يستخدم نظام "ستارشيلد"، وهو نظام اتصالات فضائية عسكري منفصل طورته شركة "سبيس إكس" لصالح الحكومة الأمريكية، من قبل القوات الأوكرانية في عمليات عسكرية تشمل اعتراض الطائرات الروسية المسيرة.

وأوضح ماسك أن قرارات الوصول إلى النظام تعود إلى وزارة الدفاع الأمريكية.

كما دافع عن سجله في دعم كييف، قائلاً إنه لا يوجد "فرد عادي ساعد أوكرانيا" أكثر منه.

لم تكن انتخابات التجديد النصفي أول تجربة لقطب التكنولوجيا المولود في جنوب إفريقيا في الانتخابات الأمريكية، وأنفق ماسك أكثر من 250 مليون دولار لمساعدة ترامب على العودة إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، ثم تولى لفترة وجيزة قيادة إدارة الكفاءة الحكومية التابعة للإدارة، والمعروفة أيضًا باسم دوج ، كموظف حكومي خاص غير مدفوع الأجر، وكان "مستشارًا أول" للرئيس.

ثم نشب خلاف علني بينهما، بلغ ذروته عندما نشر ماسك على منصته على وسائل التواصل الاجتماعي: "حان وقت الكشف عن الحقيقة الكبرى: @realDonaldTrump موجود في ملفات إبستين . هذا هو السبب الحقيقي لعدم نشرها".

وقد تصالح الرجلان منذ ذلك الحين، وبدلاً من أن ينفر ماسك من السياسة الجمهورية، استمر في دعم أعضاء الحزب الذين يدافع عنهم الرئيس الأمريكي.