نشرت الجريدة الرسمية قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 94 لسنـة 2026 الخاص بإسقاط الجنسية المصرية عن علي محمد عيد ميلاد، من مواليد الفيوم، بتاريخ 16/12/2005، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.

ونص قرار مجلـس الـوزراء رقـم 94 لسنـة 2026 مجلـس الـوزراء على أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ تقرر:

(المــادة الأولى) إسقاط الجنسية المصرية عن علي محمد عيد ميلاد، من مواليد الفيوم بتاريخ 16/12/2005، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.

(المــادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.