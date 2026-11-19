تلقى حسام حسن المدير الفني السابق لمنتخب مصر الوطني السابق العديد من العروض لتدريب المنتخبات العربية في قادم الأيام.

كان اتحاد الكرة توجه بالشكر إلى حسام حسن وجهازه المعاون وفك الإرتباط لتدريب منتخب مصر الوطني وذلك قبل مباراتي مالاوي فى تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

وأفادت المصادر أن حسام حسن تلقى عرضا من الاتحاد الكويتي لكرة القدم لتدريب منتخب الكويت وكذلك المنتخب السوري.

أوضحت المصادر أن حسام حسن مدرب منتخب مصر السابق يدرس عروض تدريب المنتخبات العربية في ظل تأجيل انطلاق بطولة كأس آسيا من شهر يناير القادم إلى شهر نوفمبر 2027.

أفادت المصادر أن حسام حسن لديه تحفظ على تدريب منتخب الجزائر بسبب عامل اللغة والتواصل مع لاعبو محاربو الصحراء لاسيما وأن غالبيتهم من المحترفين بمختلف الدوريات الأوروبية.

عرض صنداونز مرفوض

كشف مصدر مقرب من حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر السابق، عن موقفه من إمكانية تولي القيادة الفنية لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن حسام حسن لا يرغب في خوض تجربة تدريبية جديدة مع الأندية، ويفضل الاستمرار في العمل على مستوى المنتخبات الوطنية، دون تكرار فكرة العودة إلى تدريب الفرق.

وأشار إلى أن المدير الفني لمنتخب مصر يتمسك بمواصلة مشواره في تدريب المنتخبات، وهو ما يجعله غير متحمس لخوض تجربة تدريبية مع صن داونز خلال الفترة المقبلة.

عروض عربية

كشف الإعلامي محمد شبانة عن دخول حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، دائرة اهتمامات عدد من المنتخبات خلال الفترة الأخيرة، بعد ارتباط اسمه بتولي القيادة الفنية لأكثر من منتخب عربي.

وقال “شبانة”، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "حسام حسن في الفترة الماضية أصبح مرشحًا لقيادة أكثر من منتخب، بينها منتخبات الجزائر والعراق".

وأضاف: "هناك مدرب خليجي يسعى للتعاقد مع حسام حسن، بجانب وجود اهتمام من منتخب سوريا بالحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "حسام حسن يُصنف ضمن أفضل المدربين في قارة إفريقيا، بعد الإنجازات التي حققها مع منتخب مصر في كأس العالم".