شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦، في الاحتفالية التي نظمها الكونجرس الأمريكي بمقره بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة منح الميدالية الذهبية للكونجرس إلى اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تقديراً لدوره التاريخي وإسهاماته في تحقيق السلام بالشرق الأوسط.

ألقى الوزير عبد العاطي كلمة خلال الاحتفالية أكد خلالها أن تكريم الرئيس الراحل أنور السادات يعكس اعترافاً دولياً بأن الشجاعة في صنع السلام تمثل أسمى صور القيادة السياسية، مستعرضاً محطات مسيرته التاريخية، بدءاً من خطابه أمام الكونجرس الأمريكي في نوفمبر ١٩٧٥، مروراً بزيارته التاريخية إلى القدس عام ١٩٧٧، واتفاقيتي كامب ديفيد ومعاهدة السلام عام ١٩٧٩، والتي أسهمت في استعادة مصر لكامل سيادتها على سيناء، مؤكداً أن الرئيس السادات ترك إرثاً تتوارثه الأجيال القادمة لمواصلة العمل من أجل السلام. كما أشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة على مدار ما يقرب من نصف قرن ارتكزت على الدبلوماسية والاحترام المتبادل والسعي لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وأضاف الوزير عبد العاطي أن الأوضاع في قطاع غزة تضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي، مشدداً على أن وقف إطلاق النار يمثل بداية لمسار ينبغي البناء عليه من خلال تثبيته، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والانسحاب الإسرائيلي وفقاً للالتزامات المتفق عليها، وإعادة الإعمار. كما أكد أن تحقيق السلام الدائم يتطلب أفقاً سياسياً قائماً على حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧، رافضاً بشكل قاطع تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ومشدداً على حقه الأصيل في البقاء وإعادة بناء مجتمعاته وتقرير مستقبله.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على استمرار مصر في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد للفتاه السيسي في الاضطلاع بدورها كشريك موثوق به ووسيط ذي مصداقية، والتزامها الراسخ بدعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرا الي استضافة سيادته لقمة شرم الشيخ للسلام في اكتوبر ٢٠٢٥ بحضور للرئيس ترامب وعدد من قادة المنطقة و العالم وتاكيد سيادته علي ان السلام خيار استراتيجي لمصر، موجهاً الشكر إلى الكونجرس الأمريكي على هذا التكريم.