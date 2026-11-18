حرص الفنان محمد أنور توجيه رسالة إشادة وتقدير للمنتج أنور الصباح، معبرًا عن اعتزازه بالعلاقة التي تجمعهما، والتي تمتد لسنوات طويلة منذ بداياتهما في تجربة «مسرح مصر»، وصولًا إلى تعاونهما في أعمال فنية جديدة.

ونشر محمد أنور صورة تجمعه بالمنتج أنور الصباح، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها بكلمات تحمل الكثير من الود والتقدير، مشيرًا إلى أن رحلتهما معًا بدأت منذ عام 2013، مؤكدًا أن ما يجمعهما يتجاوز حدود العمل إلى علاقة صداقة وزمالة ممتدة.

وكتب محمد أنور: «نورنا في التصوير المنتج أنور الصباح، وش السعد عليه أنا وكل زمايلي من أول مسرح مصر 2013 ولحد بيت بابا 2026، ولسه اللي جاي أحلى وأكبر إن شاء الله.. نورت مصر يا حبيبي».

ولاقت الصورة تفاعلًا من متابعي الفنان، خاصة مع الرسالة التي عكست عمق العلاقة الإنسانية والمهنية بين محمد أنور والمنتج أنور الصباح، وحرص الفنان على استعادة ذكريات البدايات والإشارة إلى المحطات التي جمعتهما على مدار أكثر من 13 عامًا.

محمد أنور ومسيرته الفنية

ويُعد محمد أنور من الفنانين الذين استطاعوا لفت الأنظار خلال السنوات الماضية، بعدما حقق انتشارًا واسعًا من خلال مشاركته في عروض «مسرح مصر»، التي كانت نقطة انطلاق مهمة لعدد من الفنانين الشباب، وساهمت في تعريف الجمهور بموهبته وقدراته الكوميدية.

ومنذ تلك التجربة، واصل أنور العمل على تطوير مشواره الفني، وشارك في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية، مقدمًا شخصيات متنوعة جمعت بين الكوميديا والدراما، ليحجز لنفسه مكانًا بين الوجوه الفنية التي استطاعت تحقيق حضور جماهيري.

وتأتي رسالة محمد أنور للمنتج أنور الصباح لتسلط الضوء على سنوات من التعاون والذكريات المشتركة، خاصة مع إشارته إلى عام 2013 وبدايات «مسرح مصر»، وصولًا إلى عام 2026، في رسالة تحمل تفاؤلًا بما تحمله الفترة المقبلة من أعمال وتعاونات جديدة.