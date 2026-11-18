واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها لليوم الرابع علي التوالي، متأثرة بالهبوط الكبير في سعر أوقية الذهب العالمية والتي تداولات تحت الـ4000 دولار.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل الآن 5805 جنيها للبيع مقارنة 5955 جنيها سعر تداولات مستهل الاسبوع الجاري بانخفاض قدره 150 جنيها.

ونرصد أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، وسط متابعة من المستهلكين والمستثمرين لأسعار المعدن الأصفر في محلات الصاغة.

أسعار الذهب في مصر اليوم 18-11-2026

وسجل الذهب عيار 24، الأعلى سعرًا بين الأعيرة، 6635 جنيهًا للجرام عند البيع و6590 جنيهًا عند الشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، عند 5805 جنيهات للبيع و5765 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 4975 جنيهًا للبيع و4940 جنيهًا للشراء.

وسجل الذهب عيار 14 نحو 3870 جنيهًا للبيع و3845 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 46440 جنيهًا للبيع و46120 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب محليا

سجلت الأونصة بالجنيه المصري أعلى سعر، إذ بلغت 206350 جنيهًا للبيع و204930 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة بالدولار

وعلى صعيد الأسعار العالمية، بلغ سعر الأونصة بالدولار 3765.34 دولار.

سعر دولار الصاغة

وسجل دولار الصاغة 54.80 جنيه، مقابل 53.82 جنيه في البنك.