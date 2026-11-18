واصلت أسعار الذهب التراجع اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، لتسجل خسارة جديدة لجميع الأعيرة، ويعود عيار 18 إلى كسر مستوى الـ 5000 جنيه هبوطا، بعد أن سجل 4980 جنيها اليوم، في ظل استمرار هبوط سعر الأونصة عالميا، كما خسر سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 108 جنيهات، ليسجل اليوم 6640 جنيها، بعد أن كان 6748 جنيها يوم أمس الثلاثاء.

وخسر سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 99 جنيها، ليسجل اليوم 6087 جنيها، بعد أن كان 6186 جنيها يوم أمس.

وخسر سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 95 جنيها، ليسجل اليوم 5810 جنيهات، بعد أن كان 5905 جنيهات يوم أمس.

وخسر سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 81 جنيها، ليسجل اليوم 4980 جنيها، بعد أن كان 5061 جنيها يوم أمس.

وخسر سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 64 جنيها، ليسجل اليوم 3873 جنيها، بعد أن كان 3937 جنيها يوم أمس.

وسجلت أوقية الذهب اليوم 206527.09 جنيه، بعد أن كانت 209886.26 جنيه يوم أمس، بخسارة قدرها 3359.17 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 46480 جنيها، بعد أن كان 47240 جنيها يوم أمس، بخسارة قدرها 760 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط اليوم 6640 جنيه مصري، و120.88 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم 5810 جنيه مصري، و105.77 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم 4980 جنيه مصري، و90.66 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط اليوم 3873 جنيه مصري، و70.51 دولار أمريكي.



وسجل سعر أونصة الذهب عيار 24 قيراط اليوم 206527 جنيه مصري، و3760 دولار أمريكي.

فيما سجل سعر أونصة الذهب عيار 21 قيراط اليوم 180711 جنيه مصري، و3289.81 دولار أمريكي.

كما سجل سعر الجنيه الذهب، وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط اليوم 46480 جنيه مصري.