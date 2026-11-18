عقد المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعاً مع مجموعات العمل الجديدة المكلفة بملف خفض فاقد المياه، بمحافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، و بورسعيد"، وذلك لمناقشة آليات العمل وتحديد المهام والمسؤوليات، واستعراض منظومة التحرك خلال المرحلة المقبلة، بناء علي توجيهات المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

مياه القناة يعقد اجتماعًا موسعاً لمواجهة الفاقد بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

ووجه المهندس أحمد التراس، خلال الاجتماع بتشكيل لجان جديدة للخلسة بالمحافظات الثلاث " السويس، والإسماعيلية وبورسعيد"، وتكوين مجموعات عمل متكاملة تضم ممثلين عن إدارات الفاقد والخلسة والقراء والمحصلين، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الجهود في رصد التعديات، ومراجعة القراءات، وحصر الاستهلاكات غير المسجلة، ومتابعة أعمال التحصيل، في جميع عموم المناطق.

وأكد رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن ملف فاقد المياه يمثل أحد المحاور الاستراتيجية لتحسين كفاءة الأداء وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والاقتصادية المتاحة، مؤكداً على أن المعيار الأساسي لتقييم أداء مجموعات العمل هو تحقيق خفض فعلي في كميات المياه المفقودة، وليس مجرد تنفيذ إجراءات أو تحرير محاضر، مع ربط المكافآت الدورية بمعدلات الإنجاز والنتائج المحققة وفقًا لطبيعة المهام.

كما أكد المهندس أحمد التراس، علي تنظيم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء مجموعات العمل الجديدة، تتناول مختلف الجوانب الفنية والإجرائية لأعمال الخلسة، وآليات اكتشاف التعديات، ومراجعة قراءات العدادات والتحقق من دقتها، وحصر الاستهلاكات غير المسجلة، ورصد المخالفات وإثباتها ومتابعتها، وتحديد المسؤوليات ومراحل تداول المستندات، بما يحقق إحكام الرقابة ويضمن سلامة الإجراءات، وتوحيد منهجية العمل ورفع كفاءة المشاركين، بمحافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وناقش التراس، خلال الاجتماع ايضاً آليات العمل الجديدة، وتحديد الاختصاصات وأسلوب التنسيق بين الإدارات المعنية، وآليات المتابعة الدورية وقياس الأداء، والتأكيد على أهمية الالتزام بمنظومة العمل الجديدة، وتحمل كل مجموعة مسؤولياتها، والعمل وفق مؤشرات أداء محددة، لتحقيق نتائج ملموسة في خفض فاقد المياه، والحفاظ على كل متر مكعب من المياه المنتجة وتعظيم العائد من الاستثمارات المبذولة في منظومة مياه الشرب.