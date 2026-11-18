مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، يواجه هاتفك الذكي تهديدًا صامتًا لا يرتبط بسقوطه في الماء أو تعرضه للأمطار، بل بظاهرة فيزيائية تُعرف باسم «تكاثف الرطوبة»، إذ تؤدي الفوارق الحرارية المفاجئة إلى تحول بخار الماء الموجود في الهواء إلى قطرات دقيقة تتسلل داخل أجزاء الجهاز وتهدد بتلفه.

كيف تتكون الرطوبة داخل الهاتف؟

تحدث هذه الظاهرة عند انتقالك المفاجئ من الأجواء الباردة في الخارج إلى مكان دافئ ومغلق كالمنزل أو المكتب، فعندما يلامس الهواء الداخلي الدافئ والمحمل ببخار الماء سطح الهاتف البارد، تتكثف الرطوبة وتتحول إلى قطرات مائية، تمامًا كما يتكون الضباب على زجاج النظارات الطبية.

ورغم أن القطرات الظاهرة على الشاشة الخارجية قد تبدو غير مقلقة وتؤثر فقط بشكل مؤقت في استجابة اللمس، فإن الخطر الحقيقي يكمن في «التكاثف الداخلي» الذي يتسلل إلى الدوائر الإلكترونية دون أن تلاحظه.

علامات التلف وأبرز الأضرار

يمكن الاستدلال على تسرب الرطوبة الداخلية من خلال ظهور ضباب خفيف محبوس خلف زجاج عدسات الكاميرا، أو ظهور تنبيهات على الشاشة تفيد بوجود سوائل في منفذ الشحن رغم عدم ملامسة الهاتف للماء.

وفي حال إهمال هذه المؤشرات، تتسبب الرطوبة في تآكل الدوائر الكهربائية الدقيقة، أو حدوث قصر كهربائي (ماس) قد يؤدي إلى احتراق اللوحة الأم وتلف البطارية بالكامل.

خطوات لحماية هاتفك في الشتاء

• التدرج الحراري.. اترك الهاتف في مكان جاف ومعتدل عند دخولك من البرد القارس حتى يعتاد درجة حرارة الغرفة تدريجيًا وتتبخر أي رطوبة عالقة به قبل استخدامه.

• التجفيف الآمن.. امسح أي قطرات مائية خارجية بقطعة قماش ناعمة، وتجنب تمامًا استخدام مجفف الشعر أو وضعه بجانب المدفأة، لأن الحرارة المباشرة تضر بالبطارية وتُضعف المواد العازلة للماء.

• تأجيل الشحن. لا توصل الهاتف بالشاحن أبدًا وهو شديد البرودة أو عند ظهور تحذير الرطوبة، وانتظر حتى يستقر جفافه وحرارته لتفادي حدوث تماس كهربائي.