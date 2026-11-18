أشاد وفد اللجنة الفنية للألعاب الأفريقية (TCAG)، والمندوبون الفنيون للاتحادات الرياضية الأفريقية بمستوى جاهزية المنشآت الرياضية المرشحة لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية "مصر 2027"والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 20 اغسطس حتي 3 سبتمر 2027 ، وذلك خلال جولة تفقدية بصحبة اللجنة المحلية المنظمة للألعاب (COJA2027).

وشملت الجولة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، واستاد القاهرة الدولي، ونادي النادي بالعاصمة الجديدة، حيث اطلع الوفد على مستوى الجاهزية والمرافق والإمكانات الفنية لكل منشأة، ومدى مطابقتها للمعايير المعتمدة لاستضافة المسابقات القارية.

وأعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم بالمنشآت، مؤكدين قدرتها على استضافة كبرى الأحداث الرياضية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة المتابعة الدورية للتأكد من جاهزية المنشآت واستكمال متطلبات التنظيم، بما يضمن خروج الدورة بصورة تليق بمكانة مصر وبالحدث الأفريقي الكبير .