في إطار خطة محافظة الجيزة لتطوير الطرق والمحاور المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، أجرى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جولة ميدانية بمركز ومدينة أوسيم، لمتابعة عدد من مشروعات التطوير والوقوف على احتياجات المنطقة، والعمل على حل المشكلات التي تواجه المواطنين، خاصة المتعلقة بالحركة المرورية وتنظيم وسائل النقل.

محافظ الجيزة يتفقد تطوير مزلقاني لعبة وبرطس ومحور العربي بأوسيم

وتفقد المحافظ خطة تطوير محيط مزلقاني لعبة وبرطس، لمتابعة التصورات المقترحة لتنظيم الحركة المرورية وتحقيق السيولة بالمنطقة، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين والحد من التكدسات.

تخصيص أماكن لانتظار سيارات السرفيس

ووجّه المحافظ بدراسة تخصيص أماكن لانتظار سيارات السرفيس، بما يساعد على تنظيم حركة النقل ومنع الانتظار العشوائي، مشددًا على ضرورة منع التعديات والإشغالات بالطريق العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الانضباط وتحقيق السيولة المرورية.

محافظ الجيزة يتفقد تطوير مزلقاني لعبة وبرطس ومحور العربي بأوسيم

كما شملت الجولة تفقد مشروع تطوير وتوسعة وازدواج محور العربي، بداية من طريق ترعة الزمر في اتجاه طريق المريوطية بمدينة أوسيم، ويبلغ طول المشروع 2.5 كيلومتر، وبعرض 15 مترًا، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين الحركة المرورية.

الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة

وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من المشروع، والعمل على زيادة معدلات التنفيذ، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، ومتابعة مراحل العمل ميدانيًا لضمان الانتهاء منه في المواعيد المحددة.

محافظ الجيزة يتفقد تطوير مزلقاني لعبة وبرطس ومحور العربي بأوسيم

وخلال الجولة، حرص المحافظ على الاستماع إلى شكاوى ومطالب عدد من المواطنين بمركز ومدينة أوسيم، ووجّه الأجهزة التنفيذية المختصة بدراستها وسرعة التعامل معها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

ورافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ووليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وهشام مجاهد مدير مديرية الطرق، وياسين سيد ياسين رئيس مركز أوسيم.