يُعد مشروع تطوير منطقة الأهرامات مشروعًا لتطوير منطقة متكاملة متعددة الاستخدامات في غرب القاهرة، تجمع بين الأنشطة السياحية والفندقية والإنتاج الإعلامي والسينمائي والترفيه والتطوير العقاري والتجاري والإداري والخدمات اللوجستية.

ويستهدف المشروع تحويل المنطقة المحيطة بأهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير إلى مركز متكامل للسياحة والاستثمار والإنتاج الإعلامي، بما يسهم في جذب الشركات والاستثمارات المحلية والأجنبية.

ومع هذا الطموح، يطرح سؤال مهم نفسه: هل تتحول منطقة الأهرامات إلى وجهة استثمارية عالمية؟ الإجابة تكمن في قراءة العوائد الاقتصادية المتوقعة للمشروع، والتي تشير إلى طموح يتجاوز السوق المحلية.

أولاً: تنشيط القطاع السياحي، من خلال زيادة الطاقة الفندقية، واستقطاب علامات فندقية عالمية، والاستفادة من القرب من أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، وهما من أهم المقاصد السياحية في العالم.

ثانياً: جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يستهدف المشروع استقطاب شركات الإنتاج الدولية ومالكي حقوق الملكية الفكرية والاستثمارات التكنولوجية والصناعات الإبداعية، إضافة إلى المستثمرين في قطاعات السياحة والضيافة والترفيه والتكنولوجيا.

ثالثاً: تطوير صناعة الإنتاج الإعلامي، إذ يمثل إنشاء المراكز الإعلامية والاستوديوهات أحد أبرز المكونات غير التقليدية للمشروع، ويستهدف جذب شركات الإنتاج المحلية والإقليمية والدولية، وتوفير بنية متخصصة للصناعات الإعلامية والسينمائية والإبداعية.

رابعاً: جذب الاستثمارات العقارية، من خلال فرص في الوحدات السكنية والفندقية والمباني التجارية والإدارية، بما يدعم نشاط شركات التطوير العقاري ويخلق فرصاً جديدة للاستثمار في غرب القاهرة.

خامساً: توفير فرص العمل، حيث من المتوقع أن تتيح الأنشطة المختلفة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات التشييد والبناء والفنادق والإعلام والإنتاج الفني والتجارة والخدمات والإدارة والتشغيل.

سادساً: تنشيط الخدمات اللوجستية والتجارية، ودعم التنمية العمرانية بغرب القاهرة، من خلال إقامة منطقة متعددة الاستخدامات ترتبط بالمقاصد السياحية الكبرى وتستفيد من البنية التحتية وشبكات الطرق المحيطة.

وتظل هذه العوائد أهدافاً ومنافع اقتصادية متوقعة من طبيعة الأنشطة المخططة، لكن المؤشرات تشير إلى أن المشروع يجمع بين أربعة قطاعات اقتصادية رئيسية، هي السياحة والضيافة، والإنتاج الإعلامي، والتطوير العقاري، والتجارة والخدمات، وهو ما يجعله مرشحاً للتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للاستثمار، خاصة مع موقعه على مساحة 8 آلاف فدان بالقرب من الأهرامات وميدان الرماية بمحافظة الجيزة.