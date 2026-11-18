استعاد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ذكريات المواجهة التي جمعت منتخب بلاده بمنتخب مصر، مشيرًا إلى أن تلك المباراة ستظل واحدة من اللحظات الاستثنائية التي لا تُنسى في مسيرة الجهاز الفني واللاعبين.

جاءت تصريحات سكالوني خلال المؤتمر الصحفي عقب الانتصار الكبير الذي حققه منتخب الأرجنتين على كوستاريكا بنتيجة 7-0، في اللقاء الودي الذي أقيم فجر الأربعاء على ملعب «ماريو ألبرتو كيمبس» بمدينة قرطبة.

وتحدث المدرب الأرجنتيني عن أبرز المباريات التي تركت أثرًا خاصًا لديه، قائلًا: «هناك بعض المواجهات، مثل مبارياتنا أمام مصر وإنجلترا، ستظل بالتأكيد راسخة في الذاكرة باعتبارها لحظات ملحمية».

وأوضح سكالوني أن هذه المباريات حملت مشاعر استثنائية، معربًا عن سعادته بالدعم الجماهيري الكبير الذي يحظى به المنتخب الأرجنتيني، موجهًا الشكر إلى جماهير مدينة قرطبة على مساندتهم للفريق.

وعن الانتصار على كوستاريكا، أبدى مدرب التانجو رضاه عن المستوى الذي ظهر به لاعبوه، مؤكدًا أن فلسفة المنتخب تقوم على تقديم كرة قدم تعكس هويته، مع السعي دائمًا للسيطرة والمنافسة بقوة أمام مختلف المنافسين.

كما أشاد سكالوني بالمستوى الذي قدمه نيكو باز، بعدما سجل هدفين في المباراة، واصفًا إياه باللاعب المتكامل الذي يمتلك إمكانيات فنية وبدنية مميزة، مؤكدًا أنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه بقميص المنتخب.

وتطرق المدير الفني إلى أهمية العمل الجماعي داخل صفوف الأرجنتين، مشددًا على أن الموهبة الفردية وحدها لا تكفي لتحقيق الانتصارات، وأن قوة الفريق تأتي من تعاون جميع اللاعبين، مشيرًا إلى أن ليونيل ميسي يدرك جيدًا أهمية هذه الفلسفة.

واختتم سكالوني حديثه بالتأكيد على امتلاك الأرجنتين مجموعة مميزة من اللاعبين، مع استمرار العمل من أجل الحفاظ على قوة المنتخب ومكانته التنافسية خلال المرحلة المقبلة.