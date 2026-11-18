شارك الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الاجتماعات السنوية للمنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) والتي انعقدت في هونج كونج بين يومي 9 و11 نوفمبر الجاري.

وجاءت مشاركة نائب رئيس الهيئة كممثل لمصر في هذه الاجتماعات التي اكتسبت أهمية خاصة هذا العام لتطرقها إلى العديد من التطورات الطارئة في أسواق التأمين العالمية.

وعكست المشاركة المصرية تميز مكانة الهيئة العامة للرقابة المالية داخل المنظمات والمنتديات الدولية المعنية بقطاع التأمين، والثقة المتنامية في الخبرات والكفاءات المصرية وقدرتها على الإسهام في مناقشة القضايا العالمية المرتبطة بالتأمين، ومواجهة المستجدات التي يشهدها القطاع.

اجتماع لجنة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية

وشارك نائب رئيس الهيئة في اجتماع لجنة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي تحظي مصر بعضويتها (EMDE)، وكذلك اجتماعات مجموعة عمل الموقعين، ولجنة المعايير والممارسات الرقابية، فضلًا عن الاجتماع السنوي للجنة التنفيذية والجمعية العامة.

وناقشت الاجتماعات مختلف التحديات الرقابية والتنظيمية ومعايير الملاءة ورؤوس الأموال لدى شركات التأمين حول العالم، ومشكلات الشمول المالي والمخاطر الطبيعية و كذلك التقرير الدولي حول أداء أسواق التامين في عدد من الدول، ورفع كفاءة شركات التأمين في مواجهة الأخطار الناشئة.

جدير بالذكر أنه قد سبق اختيار الدكتور طارق سيف كنائب لرئيس مجموعة عمل الفجوة التأمينية ذات العلاقة بمخاطر المناخ في تشكيلها الأخير في ديسمبر الماضي.

وتُعد المنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) الجهة العالمية المعنية بوضع المبادئ والمعايير الرقابية لقطاع التأمين، وتضم أكثر من 200 جهة رقابية وإشرافية حول العالم، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وحماية حملة الوثائق التأمينية وتطوير الأطر الرقابية وفق أفضل الممارسات الدولية.