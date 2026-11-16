قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوكرانيا تشن هجوما على جسر رئيسي في شبه جزيرة القرم
السماح لإسرائيل بدخول سيناء.. اللواء عادل عزب يكشف تفاصيل مخطط محمد مرسي
حسام حسن يرفض تدريب صن داونز ويتمسك بمواصلة مشواره مع المنتخبات ..خاص
تفاصيل صادمة في إنهاء مذيع حياة طفليه عبد الرحمن وعبد الله بالطالبية
محمد صلاح يطارد أساطير القارة.. صراع مشتعل على عرش هدافي المنتخبات الأفريقية
من 1250 إلى 2250 جنيهًا في نوفمبر.. خريطة تطبيق زيادات أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التكامل الصناعي مع الشركات الهندية
إحباط محاولة لتهريب 9 آلاف لتر مواد بترولية للسوق السوداء بأسوان
تحويلات مرورية لتنفيذ المرحلة الأولى من أعمال رفع كفاءة محور أحمد شوقى بالقاهرة
8.5 ألف جنيه للمعيد و13.5 ألفًا للأستاذ.. تفاصيل الزيادات الجديدة بالجامعات
آسر ياسين: أرفض تقديم شخصية خالد الصاوي في عمارة يعقوبيان
مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون الكهرباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الرقابة المالية: قفزة 63% في فائض النشاط التأميني خلال الربع الثالث من 2026

الدكتور طارق سيف نائبًا رئيس هيئة الرقابة المالية
الدكتور طارق سيف نائبًا رئيس هيئة الرقابة المالية
علياء فوزى

 ألقى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور طارق سيف، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية،بالنيابة عن الدكتور إسلام عزام، الكلمة الافتتاحية لفعاليات الملتقى السنوي الثامن للتأمين وإعادة التأمين «Sharm Rendezvous» المنعقد في مدينة شرم الشيخ، مستعرضًا أبرز مؤشرات أداء قطاع التأمين خلال الفترة الأخيرة، والمحاور الاستراتيجية للدور الرقابي والتنظيمي للهيئة.

وقال الدكتور طارق سيف إن الرؤية الاستراتيجية للهيئة في تنظيم وتنمية قطاع التأمين تستهدف الموازنة بين استقرار السوق ونموه المستدام من خلال مجموعة محاور تشمل توسيع مظلة الحماية والشمول التأميني بالعمل على زيادة معدلات الاختراق والشمول التأميني للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع والقطاعات الاقتصادية، ودعم الابتكار عبر تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية المحفزة للتحول التكنولوجي وتطوير المنتجات التأمينية لمواكبة الاحتياجات المتنامية.

كما تشمل استراتيجية الهيئة تعزيز رؤوس الأموال والملاءة المالية لترسيخ متانة المراكز المالية للشركات وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ومواجهة الصدمات الاقتصادية، وحماية حقوق حملة الوثائق بإرساء قواعد صارمة تضمن شفافية ونزاهة المعاملات وصون حقوق المستفيدين، إلى جانب رفع كفاءة الحوكمة والرقابة القائمة على المخاطر، وتقليل الأعباء التنظيمية غير الضرورية تيسيرًا على أطراف السوق، بالتوازي مع وضع معايير دقيقة لضمان الملاءمة والكفاءة للوظائف القيادية والفنية لتحسين الأداء المؤسسي في القطاع.

وأضاف نائب رئيس الهيئة أن القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 عكست هذه الرؤية الاستراتيجية بصورة واضحة حيث يمكن تصنيفها إلى مجموعات لكل منها هدف محدد وفلسفة واضحة.

زيادة معدلات الاختراق والشمول التأميني

حيث ركزت الهيئة في مجموعة من قراراتها على زيادة معدلات الاختراق والشمول التأميني مثل الإلزام بتغطية تأمينية لعملاء التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، كما دعمت أنشطة الابتكار وحفزت الشركات على سرعة إتاحة المنتجات، ومن أحدث القرارات في هذا الصدد التعميم رقم (8) لسنة 2026 الذي أصدرته الهيئة لتسهيل إصدار وثائق التأمين النمطية المعتمدة.

وعمدت الهيئة إلى تعزيز متطلبات رؤوس الأموال والملاءة المالية والحد من المخاطر عبر قرارات متتالية كان أحدثها إرساء قواعد دقيقة لنشاط التأمين التكافلي، ثم تنظيم الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان، حتى تكفل حماية حقوق الأطراف المعنية بواسطة منهجية متكاملة لإدارة المحافظ والتعرضات.

وأشار الدكتور طارق سيف إلى القرارات الصادرة في إطار حماية حقوق حملة الوثائق، مثل الإلزام بالاستعلام والتحقق من صحة بيانات العملاء لضمان سلامة عمليات الاكتتاب، وكذلك المواجهة الاستباقية لبعض الممارسات التسويقية الخاطئة مثل التعميم رقم (7) لسنة 2026 بشأن وثائق التامين المرتبطة بالاستثمار في الذهب، وما تضمنه من إلزام للشركات بالإفصاح عن طبيعة الأوعية الاستثمارية لتلافي التضليل والمخاطر المترتبة عليه.

كما تحدث عن القرارات التي استهدفت تطوير أسلوب الإشراف والتحول الرقمي والربط المؤسسي، وكذلك قرارات تطوير المهن التأمينية التي تناولت أنشطة الوساطة في التأمين والخبرة الاكتوارية وخبراء التأمين الاستشاريين وخبراء تقييم الأخطار ومعاينة الأضرار، ‎بهدف الارتفاء بمستوى الكفاءة للمهن والأنشطة المساندة للقطاع استنادًا إلى قواعد ومعايير دقيقة لقيد ومزاولة تلك المهن والأنشطة، مع تيسير الامتثال التنظيمي عبر منح مهل زمنية إضافية لتوفيق الأوضاع، بما يضمن استقرار السوق وجودة الخدمات المقدمة.

ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 24%

وأوضح الدكتور طارق سيف أن سياسة الهيئة الداعمة لقطاع التامين أسفرت عن نمو مطرد في مؤشرات الأداء خلال الربع الثالث من العام الجاري 2026 مقارنةً بالفترة المقابلة من العام الماضي 2025، حيث ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 24%، والتعويضات المسددة 16%، وسُجلت زيادة كبيرة في فائض النشاط التأميني بنسبة 63%، وارتفع صافي الأصول بنسبة 28% وصافي الاستثمارات 25% وإجمالي حقوق المساهمين 20% وإجمالي حقوق حملة الوثائق بنسبة 32%.

وأعرب عن ثقته في قدرة قطاع التأمين المصري على تحقيق نجاحات أكبر في الفترة المقبلة، مدفوعًا بالقرارات التنظيمية والرقابية الفعالة التي تصدرها الهيئة تباعًا، والتي تعكس الحرص على تعظيم إسهام صناعة التأمين في الاقتصاد الوطني، ومواكبة للتطورات التكنولوجية والاقتصادية الكبرى التي تشهدها مصر والعالم، من خلال إطلاق المزيد من المنتجات الملبية لاحتياجات المجتمع، والمواكِبة للتحول الرقمي والتوسع في التطبيقات التفاعلية وأدوات الذكاء الاصطناعي.

ومن هذا المنطلق؛ ألقى الدكتور طارق سيف الضوء على دور الهيئة في الارتقاء بالكفاءات وتأهيل الكوادر البشرية وفق أحدث المعايير العالمية، من خلال ذراعها التدريبي، معهد الخدمات المالية، الذي يقدم نحو 60 برنامجًا تدريبيًا تغطي جميع المجالات الفنية والقانونية والمحاسبية.

حيث نظم المعهد الدورة الأولى من برنامج "Future Leaders" بالتعاون مع Global Growth Institute بمشاركة 118 متدربًا، وتخرجت الدفعة الأولى من برنامج "Executive Leadership" التابع لـ Bayes Business School - London بإجمالي 23 متدربًا بمقر الجامعة بلندن، كما سينظم لأول مرة في مصر برنامج  "Insurance Management Simulation" بالتعاون مع شركة SwissRe في يناير المقبل.

وفي ختام كلمته؛ أكد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين «Sharm Rendezvous» أصبح منصة استراتيجية تجمع صناع القرار والخبراء من مختلف الأسواق لتبادل الخبرات ومناقشة التحولات والمستجدات وتأثيرها على صناعة التأمين، ورسم مسارات جديدة لتطوير الأنشطة المتصلة بهذه الصناعة في مصر والمنطقة.

الرقابة المالية قطاع التأمين الأقساط الشمول التأميني تعزيز رؤوس الأموال التعويضات المسددة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

الجنيه الذهب

نزل 3000 جنيه.. الحق اشتري الجنيه الذهب

راندا المنشاوي

هنحاول نعوض أي خطأ.. وزيرة الإسكان تعتذر على الهواء

أسعار الدواجن

نزلت 5 جنيهات دفعة واحدة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

الزمالك وبيراميدز

إعلامي يهاجم ازدواجية مواقف الزمالك وبيراميدز: الأهلي بياخد الدوري بالتحكيم

أسعار السجائر

ارتفاع أسعار سجائر دافيدوف وتايم وتارجت.. زيادات جديدة تصل إلى 7 جنيهات للعلبة

مؤذن

وفاة مؤذن مسجد عقب انتهائه من ترديد الشهادتين أثناء أذان صلاة العصر

ترشيحاتنا

الرمان

مش هتصدق.. أفضل وقت لشرب عصير الرمان لتحسين ضغط الدم

أطعمة فائقة لتعزيز القدرات الذهنية للأطفال

البيض والسمك أبرزها.. أطعمة فائقة لتعزيز القدرات الذهنية للأطفال خلال اليوم الدراسي

بطاطس باللحمة

طريقة عمل طاجن البطاطس باللحمة في الفرن.. سر الصوص والتسوية المظبوطة

بالصور

هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك

إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك
إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك
إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك

فستان قصير مرصع بالترتر الملون..هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.

لا تقدميها لطفلك قبل سن 4 سنوات.. أطعمة شائعة تهدد بإنهاء حياته

أطعمة تسبب الاختناق
أطعمة تسبب الاختناق
أطعمة تسبب الاختناق

فيديو

أحمد سعد

أحمد سعد عن إطلالاته الغريبة.. بعمل حاجات عشان أطلع تريند

أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان

اعتذارك غير مقبول.. أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان برد غير متوقع

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد