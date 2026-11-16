منفصل عن زوجته ولديهما 9 أبناء.. تفاصيل جديدة في جريمة إنهاء مذيع حياة طفليه بالطالبية

كشفت التحريات الأمنية عن تفاصيل جديدة في واقعة اتهام مذيع بقناة فضائية بإنهاء حياة طفليه، داخل مسكن الأسرة بمنطقة الطالبية غرب الجيزة، إذ تبين أن المتهم منفصل عن زوجته، التي تقيم بمحافظة المنيا، وأن لديهما 9 أبناء.

وأوضحت التحريات أن الأب اعتدى على طفليه، البالغين من العمر 7 و9 سنوات، بالضرب المبرح، ورطم رأسيهما بالحائط، ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر بإصابات بالغة.

وأضافت التحريات أن المتهم دفن جثمان الطفل المتوفى في منطقة صحراوية، بينما اصطحب شقيقه المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن الأطباء اشتبهوا في وجود شبهة جنائية، بعدما لاحظوا آثار اعتداء وإصابات في رأسه وأذنه.

وتزايدت الشكوك حول الأب خلال محاولته استخراج تصريح دفن، لتبدأ الأجهزة الأمنية في فحص الواقعة وكشف ملابساتها، فيما توصلت التحريات إلى أن المتهم اعتدى على طفليه بدعوى اتهامهما بسرقة أمواله، إلى جانب ادعائه سوء سلوكهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وحررت محضرًا بالواقعة، فيما أُخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على كافة تفاصيل الجريمة.