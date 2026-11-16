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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات الجولة التاسعة في الدوري المصري.. قمة الأهلي وبيراميدز والزمالك والجونة الأبرز

الدوري المصري
الدوري المصري
منتصر الرفاعي

تترقب جماهير الكرة المصرية انطلاق منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027 والتي تقام خلال الفترة من الاثنين 23 نوفمبر وحتى الأربعاء 25 من الشهر نفسه في جولة تحمل العديد من المواجهات القوية التي قد تؤثر نتائجها على شكل المنافسة في جدول الترتيب.

وتخطف مباراتا الزمالك أمام الجونة والأهلي ضد بيراميدز الأنظار في افتتاح منافسات الجولة، خاصة أن المواجهتين تمثلان اختبارا مهما للأندية الأربعة في ظل سعي كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة مشواره بقوة في المسابقة.

مواعيد مباريات الاثنين 23 نوفمبر في الدوري المصري

تنطلق منافسات الجولة التاسعة يوم الاثنين بإقامة مباراتين حيث يلتقي الزمالك مع الجونة في الخامسة مساءً، قبل أن تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز في الثامنة مساءً، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في حسابات المنافسة على المراكز المتقدمة.

وتأتي مواعيد مباريات الاثنين كالتالي:

الجونة ضد الزمالك – الساعة 5 مساء.

الأهلي ضد بيراميدز – الساعة 8 مساء.

جدول مباريات الثلاثاء 24 نوفمبر بالدوري الممتاز

وتتواصل منافسات الجولة التاسعة يوم الثلاثاء بإقامة أربع مباريات حيث يلتقي سموحة مع البنك الأهلي، ويواجه زد فريق أبو قير للأسمدة بينما تشهد الفترة المسائية مواجهتي وادي دجلة أمام الاتحاد السكندري والمصري ضد بترول أسيوط.

وجاءت المواعيد كالتالي:

سموحة ضد البنك الأهلي – الساعة 5 مساء.

زد ضد أبو قير للأسمدة – الساعة 5 مساء.

وادي دجلة ضد الاتحاد السكندري – الساعة 8 مساء.

المصري ضد بترول أسيوط – الساعة 8 مساء.

مواعيد مباريات الأربعاء 25 نوفمبر في ختام الجولة التاسعة

وتُختتم منافسات الجولة التاسعة يوم الأربعاء بإقامة أربع مواجهات، تسعى خلالها الأندية إلى حصد أكبر عدد من النقاط وتحسين مواقعها في جدول الترتيب، حيث يلتقي المقاولون العرب مع القناة، وطلائع الجيش مع مودرن سبورت، وغزل المحلة مع بتروجت، بينما يواجه إنبي فريق سيراميكا في ختام مباريات الجولة.

وتأتي مواعيد مباريات الأربعاء كالتالي:

المقاولون العرب ضد القناة – الساعة 5 مساء.

طلائع الجيش ضد مودرن سبورت – الساعة 5 مساء.

غزل المحلة ضد بتروجت – الساعة 8 مساء.

إنبي ضد سيراميكا – الساعة 8 مساء.

أون سبورت تنقل مباريات الجولة التاسعة في الدوري المصري

وتتولى شبكة قنوات أون سبورت نقل جميع مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز باعتبارها الناقل الرسمي لمنافسات المسابقة.

كما تقدم الشبكة استوديوهات تحليلية قبل انطلاق المباريات وبعد نهايتها بمشاركة مجموعة من نجوم الكرة المصرية والمحللين الرياضيين لاستعراض أبرز الجوانب الفنية وتحليل أداء الفرق ومناقشة أهم أحداث المواجهات.

مواعيد مباريات الجولة التاسعة في الدوري المصري الدوري المصري الزمالك بيراميدز الأهلي

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