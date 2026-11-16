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وزير التعليم: 2.5 مليون طالب يعانون من مشكلات في الإبصار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم: 2.5 مليون طالب يعانون من مشكلات في الإبصار

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

 قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الاستثمار الحقيقي في مستقبل أطفالنا لا يقتصر على توفير فرص التعليم بل يمتد إلى تهيئة الظروف التي تمكنهم من التعلم المستمر واكتشاف قدراتهم، معربًا عن سعادته بمشاركة نتائج وإنجازات المبادرة التي تحمل رسالة إنسانية وتربوية نبيلة تؤكد أن سلامة الإبصار من الركائز الأساسية للتعلم واكتساب المعرفة وتحقيق تكافؤ الفرص.

وأشار عبد اللطيف، في كلمته خلال مؤتمر وزارة الصحة الخاص بإعلان نتائج المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج مشكلات الإبصار لطلاب المدارس الابتدائية «عيون أطفالنا مستقبلنا»، إلى أن الطفل يواجه في سنواته الدراسية الأولى صعوبات لا يستطيع التعبير عنها ولا يدركها المحيطون به حين يعجز عن رؤية ما يُكتب على السبورة بوضوح فيُفسر ضعف مشاركته أو تراجع تحصيله باعتباره قصورًا في قدراته بينما تكون المشكلة في ضعف إبصار لم يُكتشف في الوقت المناسب.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن المبادرة تجسد رؤية تربط بين صحة الأطفال وجودة تعليمهم من خلال التدخل العلاجي في الوقت المناسب وإتاحة الرعاية المناسبة بما يعزز فرصهم في التعلم ويدعم ثقتهم بأنفسهم، موضحًا أن انطلاقها جاء من خلال زيارة ميدانية أجراها برفقة وزير الصحة، حيث تبين تكرار مشكلات الإبصار بين الطلاب في هذه المرحلة العمرية وعدم إدراك الكثير منهم لطبيعة هذه المشكلات أو تأثيرها، وأن نحو 2.5 مليون طالب يعانون من مشكلات في الإبصار وهو ما دفع للعمل بشكل جاد على معالجتها بالتعاون مع وزارة الصحة والشركاء بما يضمن الكشف المبكر وتوفير سبل التدخل والعلاج المناسبة. 
 

وشهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فعاليات مؤتمر إعلان نتائج المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج مشكلات الإبصار لطلاب المدارس الابتدائية «عيون أطفالنا مستقبلنا» بالتعاون مع أندية الليونز.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الكشف المبكر عن مشكلات الإبصار يمثل ركيزة أساسية لحماية صحة الأطفال وتعزيز قدرتهم على التركيز والتحصيل الدراسي، موضحًا أن النتائج التي حققتها المبادرة تؤكد أهمية الوصول بخدمات فحص الإبصار مباشرة إلى طلاب المدارس والتعامل المبكر مع الحالات التي تتطلب نظارات طبية أو رعاية متخصصة، مشيرًا إلى استكمال الفحوصات الميدانية بنجاح في 11 محافظة بإجمالي 6.6 مليون طالب، وتوفير 29.5 ألف نظارة طبية، وإصدار 27 ألف وصفة طبية منذ إطلاقها في مارس 2025، إلى جانب إحالة 1995 حالة لاستكمال الفحوصات الدقيقة أو تلقي التدخلات والرعاية الطبية المتخصصة، ويأتي التوسع ليشمل المناطق الحضرية استكمالًا لجهود إتاحة هذه الخدمات الوقائية والعلاجية لشريحة أوسع من الطلاب.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة الصحة عيون أطفالنا مستقبلنا التعليم

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