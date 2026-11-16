وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

التقى الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، زكي محمد، وزير الدولة للدفاع ووزير شئون المسلمين بسنغافورة، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين الصديقين.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة، خلال اللقاء، عن اعتزازه بعمق العلاقات التي تربط بين مصر وسنغافورة، وأهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه، أشاد وزير الدولة للدفاع ووزير شئون المسلمين بسنغافورة بالدور المحوري الذي تقوم به مصر في محيطها الدولي والإقليمي، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التنسيق في مختلف الموضوعات، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة، وسفير جمهورية سنغافورة بالقاهرة.