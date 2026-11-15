د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

تستمر بعض الروابط الإنسانية في مسيرتها الظاهرية بعد اعتياد أطرافها على تجاهل الفراغ العاطفي الكامن بداخلها؛ فتبدو للناظرين متماسكة البنيان من الخارج بينما تشبه في واقعها جدرانًا متقابلة تقف منتصبة دون سقوط أو اقتراب، وفي قلب هذه المسافة الخفية يتوارى معنى أصيل تعجز العبارات المنمقة أو الهدايا الثمينة أو مظاهر الحضور الفيزيقي عن تعويضه، ويتعلق ذلك العنصر الغائب بقدرة المرء على احتواء رفيقه وبث الدفء في أوصاله؛ حفظًا للعشرة من التحول إلى قالب جامد يفتقر إلى التفاعل الحيوي الذي يحفظ للمودة بقاءها وتجددها.

يشكل الاحتواء قاعدة أساسية ينمو فوقها الإحساس بالأمان النفسي منزهًا عن اعتباره تفصيلًا هامشيًا أو رفاهية وجدانية يسهل الاستغناء عنها وقت الانشغال وتزاحم الأعباء؛ فهو يغرس داخل النفس يقينًا عميقًا يعفي صاحبه من تجميل صورته طلبًا للقبول أو مداراة ضعفه خوفًا من الرفض والإقصاء، ويهيئ للفرد مستقرًا آمنًا في ضمير قرينه يحميه من النبذ أو الجفاء كلما تعكرت حالته المزاجية أو تعثرت خطواته الشعورية؛ ليبقى الفؤاد مطمئنًا إلى مكانته المحفوظة مهما عصفت به التقلبات الطارئة والظروف المتغيرة في مسارات الحياة المشتركة.

تكتمل دلالة الاستيعاب الإنساني حين يصبح الشخص مرئيًا لدى نصفه الآخر في أدق طبقاته النفسية وتناقضاته الفطرية وأجزائه الغامضة التي يصعب تفسيرها بيسر دون تعرضه للنقد أو المحاكمة القاسية، وعند هذا المنعطف يثور تساؤل خفي داخل كثير من البيوت حول الطرف المطالب بإرساء تلك السكينة، وهل فُطرت المرأة وحدها على تقديم الرعاية الشعورية أم ينهض الرجل بعبء صناعة هذا الأمان، غير أن صياغة السؤال بتلك الصورة تحمل تبسيطًا مخلًا يختزل ظاهرة بشرية بالغة العمق في قوالب ضيقة وتصنيفات ثنائية قاصرة الإدراك.

وضعت التوقعات الاجتماعية المتوارثة أعباء ثقيلة فوق كاهل المرأة لدفعها نحو التحول إلى ملاذ رحب يستوعب الأزمات وينصت للشكوى ويحتمل المشاق ويرمم الانكسارات؛ فيُنتظر منها فهم الكلمات غير المنطوقة وغفران الهفوات التي لم يعتذر عنها مرتكبوها والثبات أمام العواصف في الأوقات الحرجة التي تتصدع خلالها روحها داخليًا، ومع تعاقب السنين تتوقف عن ممارسة الاحتواء بوصفه اختيارًا حرًا لتؤديه تكليفًا ملزمًا تخشى تركه؛ توقيًا لملاحقة المحيطين لها باتهامات القسوة أو التقصير في أداء واجباتها العاطفية المعهودة داخل بيئتها الأسرية.

يفضي التشوه في مفهوم الاحتواء الأنثوي إلى ذوبان الذات داخل كيان الطرف المقابل والسعي المنهك لإبقاء الوصال حيًا على حساب الكينونة الخاصة؛ فينقلب العطاء المستمر إلى نزيف داخلي يحركه الخوف الدفين من الفقد والهجران بمعزل عن دوافع الوفرة الشعورية، ويفقد هذا المسلك مغزاه النبيل ليصير استنزافًا خفيًا يصعب على الجميع إدراكه بما فيهم المرأة ذاتها، في حين ينهض الاحتواء الحقيقي على دعائم الأمان ويرفض تبرير الإساءة أو إلغاء الحدود الشخصية أو احتمال ما يكسر الروح تحت شعار المحبة؛ صونًا لحضورها ووضوحها واتزانها.

يواجه الرجل على الضفة الأخرى موروثًا ثقافيًا مغايرًا يقرن رجولته بمظاهر القوة والشدة أكثر من ربطها بالأحاسيس المرهفة، ويطالبه بالتماسك الظاهري عوضًا عن السماح له بالبوح العفوي عما يعتمل في صدره بعد تربيته على اعتبار السيطرة برهانًا على النضج والكتمان عنوانًا للوقار وإظهار العواطف انتقاصًا من هيبته؛ فيكبر حاملًا بداخله مشاعر غزيرة يضيق بها وجدانه دون امتلاك اللغة الشارحة لها أو البيئة المتقبلة لفطرته؛ ولهذا يعود عزوفه عن ممارسة الاحتواء في أحيان كثيرة إلى عجزه عن مهاراته الأدائية وافتقاده للتدريب العاطفي المبكر.

تتبدى ملامح الاحتواء الرجولي الأصيل في التفاصيل اليومية الدقيقة التي تمر بهدوء دون استعراض أو انتظار للقرارات الكبرى؛ فتنعكس في نبرة صوت تخفت وقت الغضب بدلًا من علوها، وفي سؤال حنون يصدر بدافع الفهم والاطمئنان بمنأى عن أساليب التحقيق والاستجواب، وفي قدرة متزنة على البقاء والحضور لحظة الانفعال دون انسحاب أو هجوم مضاد، مع إشعار رفيقته بتقدير خلجاتها وإعفائها من مشقة الدفاع عن نفسها أو صياغة ألمها بطريقة مقنعة لانتزاع الاعتراف به؛ إدراكًا منه لرغبتها في مشاركة ثقلها الشعوري قبل التماس الحلول.

يقتضي استيعاب الرجل لشريكته احتمال ارتباكها الطارئ دون حمله على محمل الاتهام الشخصي الموجه إليه، والمبادرة بالاقتراب منها في الأوقات العصيبة التي يميل خلالها الآخرون إلى الابتعاد، مع تفهمه لطبيعة الدموع التي تنهمر أحيانًا بغير تفسير واضح ولحالات السكوت الناجمة عن تعذر مؤقت في الإفصاح دون وصمها بالتجاهل؛ ليبلغها بسلوكه العملي رسالته المطمئنة ببقائه إلى جوارها وتقبله الصريح لها حين تمر بأسوأ حالاتها؛ وهي مرتبة خلقية يدركها الرجل المتصالح مع ذاته الذي يقيس رجولته بقدرته على توفير الملاذ الآمن بجانب قوة التحمل.

يرتقي الاحتواء الأنثوي إلى صورته الناضجة حين تتقن المرأة فن الموازنة الحكيمة بين التقارب العاطفي ورسم الحدود الذاتية دون التحول إلى ملجأ يستنزف طاقتها على حساب كيانها؛ فتستوعب زوجها برفق دون إذابته في شخصيتها، وتسانده في شدائده دون حمل الأثقال بدلًا عنه، وتبث في روحه السكينة مع احترام استقلاله الفكري والعملي، وتتفهم فترات انكفائه وسكوته دون تسويغ لغيابه غير المقبول، وتترك له متسعًا رحبًا يعبر خلاله عن ضعفه العابر دون إعادة تعريف مكانته أو الانتقاص من قدره تأسيسًا على تلك اللحظة العارضة.

يستمد الاحتواء المتبادل حيويته من مشاركة الطرفين معًا بمنأى عن اختزاله في جانب واحد يحول العشرة تدريجيًا إلى علاقة مختلة التوازن ترهق الباذل وتدفع الآخذ إلى الاعتياد والأنانية؛ فهذه الطاقة المشتركة تنمو بقدر النضج النفسي والخبرة الشعورية المكتسبة لدى كليهما لاستحالة تقديم إحساس لم يختبره المرء أو إجادة لغة لم يتعلمها، وتكمن قيمته الحقيقية في زاوية الرؤية المفسرة للاندفاع والفصل الرشيد بين قدر الإنسان وتصرفه الطارئ، مع إدراك الخيط الدقيق بين التفهم الناضج وتسويغ التجاوزات؛ تحقيقًا لتبادل متزن يصون الكرامة من الإهدار.

يعلو المفهوم الإنساني للاحتواء فوق التقسيمات البيولوجية والالتزامات الاجتماعية التقليدية ليصير قرارًا نابعًا من بصيرة الفرد وقدرته الذاتية على تهيئة موطن آمن يأوي إليه شريكه باختياره دون إجبار، ويُقاس نجاح هذه الممارسة بعمق الطمأنينة المتولدة في النفس واتساع الرقعة الخالية من الأحكام المسبقة واطمئنان كل طرف إلى ظهوره على سجيته الفطرية دون تصنع أو تنكر لحقيقته أمام رفيقه، بينما تبقى كل رابطة تفتقر إلى ذلك الشعور منقوصة البنيان مهما بدت مكتملة المظهر؛ ليظل غيابه نقصًا خفيًا يدركه الإحساس ويستشعر وطأته الفؤاد.