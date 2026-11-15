الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة

شهد سعر الذهب اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026 تراجعًا جديدًا مع بداية التعاملات المسائية، وسط استمرار الضغوط على المعدن الأصفر محليًا وعالميًا، ليسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 5965 جنيهًا للبيع و5935 جنيهًا للشراء، وفق آخر تحديث صادر عن مؤسسة جولدن بوليون.

وتأتي هذه التحركات في ظل متابعة المواطنين والمستثمرين لتغيرات أسعار الذهب في سوق الصاغة، بالتزامن مع تحركات الدولار والتطورات الاقتصادية العالمية، خاصة توقعات أسعار الفائدة الأمريكية التي تلقي بظلالها على أداء المعدن النفيس.





وسجل عيار 21 خسائر ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، بعدما تراجعت قيمته بنحو 260 جنيهًا خلال أسبوع واحد، كما بلغت خسائره نحو 1700 جنيه مقارنة بأعلى سعر سجله خلال مارس الماضي، في تطور يعكس استمرار موجة التصحيح السعري وتأثر الأسعار المحلية بالتراجعات العالمية وتحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

سعر الذهب في بداية التعاملات المسائية

سجل سعر الذهب اليوم في مصر تراجعًا جديدًا خلال التعاملات المسائية، مع استمرار حالة التذبذب التي تسيطر على سوق الصاغة، وسط ترقب المتعاملين لأي تغيرات جديدة في الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار.

وجاءت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة وفق آخر تحديث على النحو التالي:

عيار 24: سجل 6817 جنيهًا للبيع و6783 جنيهًا للشراء.

سجل 6817 جنيهًا للبيع و6783 جنيهًا للشراء. عيار 22: بلغ 6249 جنيهًا للبيع و6218 جنيهًا للشراء.

بلغ 6249 جنيهًا للبيع و6218 جنيهًا للشراء. عيار 21: سجل 5965 جنيهًا للبيع و5935 جنيهًا للشراء.

سجل 5965 جنيهًا للبيع و5935 جنيهًا للشراء. عيار 18: بلغ 5113 جنيهًا للبيع و5087 جنيهًا للشراء.

بلغ 5113 جنيهًا للبيع و5087 جنيهًا للشراء. عيار 14: سجل 3977 جنيهًا للبيع و3957 جنيهًا للشراء.

وتعكس هذه الأسعار استمرار الضغوط على المعدن الأصفر، مع اختلاف قيمة الجرام بحسب العيار، وتظل الأسعار قابلة للتغير على مدار اليوم وفق حركة التداولات المحلية والعالمية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم وخسائر 260 جنيهًا خلال أسبوع

يحظى سعر الذهب عيار 21 باهتمام واسع من المواطنين، باعتباره العيار الأكثر تداولًا في مصر، سواء عند شراء المشغولات الذهبية أو الادخار والاستثمار في المعدن النفيس.

وسجل الجرام اليوم الأحد نحو 5965 جنيهًا للبيع و5935 جنيهًا للشراء، بينما بلغت خسائره خلال أسبوع واحد نحو 260 جنيهًا، وهو تراجع يعكس حجم الضغوط التي تعرض لها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية.



ولم تقتصر الخسائر على التحركات الأسبوعية، إذ فقد عيار 21 نحو 1700 جنيه مقارنة بأعلى مستوى سجله خلال مارس الماضي، الأمر الذي دفع المتعاملين إلى متابعة تطورات الأسعار بصورة مستمرة، في انتظار اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط أداء الذهب المحلي بعدة عوامل، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وحركة الدولار، ومستويات العرض والطلب داخل سوق الصاغة، إلى جانب التطورات الاقتصادية التي تؤثر على قرارات المستثمرين.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد نحو 47 ألفًا و720 جنيهًا للبيع، مقابل 47 ألفًا و480 جنيهًا للشراء.

ويزن الجنيه الذهب نحو 8 جرامات من عيار 21، ويعد من الخيارات التي يفضلها بعض المواطنين الراغبين في الاحتفاظ بالذهب بغرض الادخار والاستثمار، خاصة أنه لا يتضمن مصنعية المشغولات الذهبية المعتادة، مع ضرورة مراعاة أي رسوم أو تكاليف إضافية قد تختلف بحسب جهة البيع.

وتتأثر قيمة الجنيه الذهب بصورة مباشرة بتحركات سعر جرام عيار 21، لذلك فإن أي ارتفاع أو تراجع في سعر العيار ينعكس على قيمته الإجمالية داخل محلات الصاغة.

سعر أوقية الذهب عالميًا اليوم

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 3880.66 دولار للبيع و3880.16 دولار للشراء، وسط متابعة المستثمرين لتحركات الأسواق العالمية والعوامل الاقتصادية المؤثرة في أسعار المعدن الأصفر.

وتظل الأوقية العالمية أحد أبرز العوامل المحددة لاتجاه أسعار الذهب في مصر، إذ تؤثر تحركاتها، إلى جانب سعر صرف الدولار، على تكلفة المعدن النفيس محليًا، وهو ما ينعكس على أسعار مختلف الأعيرة والجنيه الذهب.

الذهب العالمي يحاول التعافي بعد خسائر قوية

وعلى المستوى العالمي، حاولت أونصة الذهب التعافي خلال تعاملات الجمعة، بعدما ارتفعت بنسبة 0.6% لتسجل أعلى مستوى عند 3923 دولارًا قبل أن تتراجع مجددا، عقب هبوطها إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام.

ورغم هذا التعافي المحدود، يتجه الذهب العالمي إلى تسجيل خسائر أسبوعية تتجاوز 4%، بعدما فقد نحو 300 دولار من أعلى مستوى سجله مطلع الأسبوع، مع كسر مستويات دعم رئيسية عند 4000 و3900 دولار للأونصة.

وتكشف هذه التحركات عن استمرار الضغوط على المعدن النفيس، في ظل تغير توقعات المستثمرين بشأن السياسة النقدية الأمريكية، وما يترتب عليها من تأثيرات على جاذبية الذهب كأداة للتحوط والاحتفاظ بالقيمة.



توقعات رفع الفائدة الأمريكية تضغط على أسعار الذهب

تواصل توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية الضغط على المعدن النفيس، إذ تشير تقديرات الأسواق إلى احتمال بنسبة 89% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر، مقابل 11% لاحتمال زيادتها بمقدار 50 نقطة أساس.

وتحظى قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي باهتمام كبير من المستثمرين في سوق الذهب، نظرًا إلى تأثير أسعار الفائدة على تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدًا دوريًا.

ومع استمرار الترقب بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية، تظل تحركات الذهب مرهونة بالتطورات الاقتصادية والمالية، ومدى تغير توقعات الأسواق بشأن الفائدة وقوة الدولار.