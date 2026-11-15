قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تبول دمـ ـوي بعد العودة من المدرسة.. تفاصيل واقعة اعتـ ـداء مدرس على تلميذ بالصف الثالث الابتدائي في القليوبية
ازدراء الأديان وانتحال صفة.. مرتضى منصور يتقدم بـ12 بلاغا ضد أحمد عبده ماهر
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: مصر تمتلك مقومات تعزز دورها كمركز إقليمي للتجارة
خبير لوائح عن صراع الهداف بين صلاح وحسام حسن: «فيفا» ليس جهة اعتماد للأرقام التهديفية الفردية
القبض على البلوجر لي لي فؤاد بسبب فيديو إلقاء المصحف.. وهذه عقوبتها بالقانون
انطلاق "دوري مستقبل وطن" في ديسمبر بجميع محافظات الجمهورية
متحدث اللجنة المصرية بغزة: دعم القاهرة للقطاع ساهم في إنقاذ الأطفال من الجوع
مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب إلى مالاوي
رئيس التأمين الصحي: تطوير التموين الطبي وميكنة 637 صيدلية وتوسيع خدمات توصيل العلاج للمنازل
الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة
طوله 35 متر .. جيش الاحتلال يزعم تدمير نفقا في جنوب لبنان
وزير الصحة يتابع مستجدات تنفيذ المدينتين الطبيتين في العاصمة الإدارية والعلمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة

الذهب
الذهب
عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026 تراجعًا جديدًا مع بداية التعاملات المسائية، وسط استمرار الضغوط على المعدن الأصفر محليًا وعالميًا، ليسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 5965 جنيهًا للبيع و5935 جنيهًا للشراء، وفق آخر تحديث صادر عن مؤسسة جولدن بوليون.

وتأتي هذه التحركات في ظل متابعة المواطنين والمستثمرين لتغيرات أسعار الذهب في سوق الصاغة، بالتزامن مع تحركات الدولار والتطورات الاقتصادية العالمية، خاصة توقعات أسعار الفائدة الأمريكية التي تلقي بظلالها على أداء المعدن النفيس.

سعر الذهب

وسجل عيار 21 خسائر ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، بعدما تراجعت قيمته بنحو 260 جنيهًا خلال أسبوع واحد، كما بلغت خسائره نحو 1700 جنيه مقارنة بأعلى سعر سجله خلال مارس الماضي، في تطور يعكس استمرار موجة التصحيح السعري وتأثر الأسعار المحلية بالتراجعات العالمية وتحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

سعر الذهب في بداية التعاملات المسائية

سجل سعر الذهب اليوم في مصر تراجعًا جديدًا خلال التعاملات المسائية، مع استمرار حالة التذبذب التي تسيطر على سوق الصاغة، وسط ترقب المتعاملين لأي تغيرات جديدة في الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار.

وجاءت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة وفق آخر تحديث على النحو التالي:

  • عيار 24: سجل 6817 جنيهًا للبيع و6783 جنيهًا للشراء.
  • عيار 22: بلغ 6249 جنيهًا للبيع و6218 جنيهًا للشراء.
  • عيار 21: سجل 5965 جنيهًا للبيع و5935 جنيهًا للشراء.
  • عيار 18: بلغ 5113 جنيهًا للبيع و5087 جنيهًا للشراء.
  • عيار 14: سجل 3977 جنيهًا للبيع و3957 جنيهًا للشراء.

وتعكس هذه الأسعار استمرار الضغوط على المعدن الأصفر، مع اختلاف قيمة الجرام بحسب العيار، وتظل الأسعار قابلة للتغير على مدار اليوم وفق حركة التداولات المحلية والعالمية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم وخسائر 260 جنيهًا خلال أسبوع

يحظى سعر الذهب عيار 21 باهتمام واسع من المواطنين، باعتباره العيار الأكثر تداولًا في مصر، سواء عند شراء المشغولات الذهبية أو الادخار والاستثمار في المعدن النفيس.

وسجل الجرام اليوم الأحد نحو 5965 جنيهًا للبيع و5935 جنيهًا للشراء، بينما بلغت خسائره خلال أسبوع واحد نحو 260 جنيهًا، وهو تراجع يعكس حجم الضغوط التي تعرض لها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية.

رسميًا الآن بعد ارتفاع جديد.. سعر الذهب عيار 21 اليوم

ولم تقتصر الخسائر على التحركات الأسبوعية، إذ فقد عيار 21 نحو 1700 جنيه مقارنة بأعلى مستوى سجله خلال مارس الماضي، الأمر الذي دفع المتعاملين إلى متابعة تطورات الأسعار بصورة مستمرة، في انتظار اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط أداء الذهب المحلي بعدة عوامل، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وحركة الدولار، ومستويات العرض والطلب داخل سوق الصاغة، إلى جانب التطورات الاقتصادية التي تؤثر على قرارات المستثمرين.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد نحو 47 ألفًا و720 جنيهًا للبيع، مقابل 47 ألفًا و480 جنيهًا للشراء.

ويزن الجنيه الذهب نحو 8 جرامات من عيار 21، ويعد من الخيارات التي يفضلها بعض المواطنين الراغبين في الاحتفاظ بالذهب بغرض الادخار والاستثمار، خاصة أنه لا يتضمن مصنعية المشغولات الذهبية المعتادة، مع ضرورة مراعاة أي رسوم أو تكاليف إضافية قد تختلف بحسب جهة البيع.

وتتأثر قيمة الجنيه الذهب بصورة مباشرة بتحركات سعر جرام عيار 21، لذلك فإن أي ارتفاع أو تراجع في سعر العيار ينعكس على قيمته الإجمالية داخل محلات الصاغة.

سعر أوقية الذهب عالميًا اليوم

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 3880.66 دولار للبيع و3880.16 دولار للشراء، وسط متابعة المستثمرين لتحركات الأسواق العالمية والعوامل الاقتصادية المؤثرة في أسعار المعدن الأصفر.

وتظل الأوقية العالمية أحد أبرز العوامل المحددة لاتجاه أسعار الذهب في مصر، إذ تؤثر تحركاتها، إلى جانب سعر صرف الدولار، على تكلفة المعدن النفيس محليًا، وهو ما ينعكس على أسعار مختلف الأعيرة والجنيه الذهب.

الذهب العالمي يحاول التعافي بعد خسائر قوية

وعلى المستوى العالمي، حاولت أونصة الذهب التعافي خلال تعاملات الجمعة، بعدما ارتفعت بنسبة 0.6% لتسجل أعلى مستوى عند 3923 دولارًا قبل أن تتراجع مجددا، عقب هبوطها إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام.

ورغم هذا التعافي المحدود، يتجه الذهب العالمي إلى تسجيل خسائر أسبوعية تتجاوز 4%، بعدما فقد نحو 300 دولار من أعلى مستوى سجله مطلع الأسبوع، مع كسر مستويات دعم رئيسية عند 4000 و3900 دولار للأونصة.

وتكشف هذه التحركات عن استمرار الضغوط على المعدن النفيس، في ظل تغير توقعات المستثمرين بشأن السياسة النقدية الأمريكية، وما يترتب عليها من تأثيرات على جاذبية الذهب كأداة للتحوط والاحتفاظ بالقيمة.

عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد في محلات الصاغة

توقعات رفع الفائدة الأمريكية تضغط على أسعار الذهب

تواصل توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية الضغط على المعدن النفيس، إذ تشير تقديرات الأسواق إلى احتمال بنسبة 89% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر، مقابل 11% لاحتمال زيادتها بمقدار 50 نقطة أساس.

وتحظى قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي باهتمام كبير من المستثمرين في سوق الذهب، نظرًا إلى تأثير أسعار الفائدة على تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدًا دوريًا.

ومع استمرار الترقب بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية، تظل تحركات الذهب مرهونة بالتطورات الاقتصادية والمالية، ومدى تغير توقعات الأسواق بشأن الفائدة وقوة الدولار.

سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم الأحد سعر الذهب اليوم الأحد في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

صورة أرشيفية

بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

محمد صلاح

تبرع بمليوني جنيه .. أحمد دويدار يكشف جانبًا إنسانيًا من حياة محمد صلاح

حسام البدري

جمال محمد علي يكشف مفاجأة بشأن الرخصة التدريبية لحسام البدري

علي ماهر

قرارات جديدة من علي ماهر لفرض الانضباط داخل معسكر منتخب مصر

ام دونا

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

منتخب مصر

زكي عبدالفتاح: كنت أتمنى أن يتنازل محمد صلاح عن ركلة الجزاء لحمزة عبد الكريم

ترشيحاتنا

النائب محمد سمير مكي

وكيل زراعة الشيوخ: الإصلاح التشريعي ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

تعديلات قانون الكهرباء

قبل مناقشة تعديلات الكهرباء غدا.. غرامات تصل إلى مليوني جنيه ومصادرة الأجهزة المخالفة لهؤلاء

ت أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري

أمانة الشباب المركزية بالشعب الجمهوري تعقد أول اجتماع تنظيمي عقب تشكيلها لمناقشة خطة العمل وأولويات المرحلة المقبلة

بالصور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد