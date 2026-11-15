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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: التطاول على الصحابة اعتراض على ما أثنى الله عليهم به

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن التطاول على الصحابة رضي الله عنهم والانتقاص من قدرهم يمثل تجاوزًا خطيرًا، مشددًا على أن المسلم لا يجوز له أن يعارض ما أثنى الله به على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يتعمد مخالفة ما ورد في القرآن والسنة بشأن مكانتهم.

خالد الجندي: من يرفض حقيقة قررها الله ويصر على عكسها يضع نفسه في موقف بالغ الخطورة

وأوضح الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن من يرفض حقيقة قررها الله في كتابه بعد أن علم ثبوتها، ويصر على عكسها، يضع نفسه في موقف بالغ الخطورة، موضحًا أن هناك فرقًا بين عدم فهم النص أو عدم إدراك سياقه، وبين الاعتراض على الوحي والتطاول عليه.

وأشار إلى أن هذا المبدأ ينطبق كذلك على السنة النبوية في الأمور الدينية، موضحًا أن عدم فهم الإنسان لحديث أو عدم قدرته على الربط بين معانيه ومناسبته لا يمنحه الحق في الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الطعن في الوحي، مستشهدًا بقوله تعالى: «وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى».

وتطرق الجندي إلى ظاهرة التطاول على الصحابة، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بمجرد اختلاف في الرأي، بل بضرورة التزام المسلم بما وصفهم الله به في القرآن الكريم، مستشهدًا بقوله تعالى: «رضي الله عنهم ورضوا عنه»، وقوله: «والذين اتبعوهم بإحسان»، موضحًا أن من الواجب احترام الصحابة وعدم تجاوز ما قرره القرآن والسنة في حقهم.

وأضاف أن القول بوجود أخطاء لبعض الصحابة لا يعني الانتقاص من مكانتهم، موضحًا أن ما قد يقع من أحدهم من خطأ يكون في إطار الاجتهاد والتأويل، وله ما له وعليه ما عليه، ولا يخرجه ذلك من دائرة الفضل والإحسان التي أثنى الله بها عليهم.

واستشهد الجندي بقوله تعالى: «إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم»، محذرًا من اتهام الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في دينهم أو التطاول عليهم، ومؤكدًا أن الإساءة إلى الصحابة ليست مجرد سوء أدب، بل تعكس خللًا في فهم النصوص ومكانة الجيل الذي حمل الدين ونقله إلى الأمة.

الشيخ خالد الجندي خالد الجندي الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التطاول على الصحابة الصحابة

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