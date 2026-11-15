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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: استهداف ثوابت الدين يبدأ بالتطاول على الصحابة

خالد الجندي
خالد الجندي
محمد شحتة

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من خطورة التطاول على ثوابت الدين الإسلامي ورموزه، معتبرًا أن استهداف هذه الثوابت يتم وفق مسار متدرج يبدأ بالطعن في الصحابة، ثم رواة الأحاديث وعلماء الحديث، وصولًا إلى التشكيك في القرآن الكريم.

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «DMC»، اليوم الأحد، أن هناك منهجًا متدرجًا في مهاجمة ثوابت الدين، يبدأ بالتطاول على الصحابة، ثم الانتقال إلى الطعن في شخصيات مثل أبي بكر وعمر وعائشة وعلي وحفصة وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد وأبي هريرة رضي الله عنهم، قبل التشكيك في رواة الأحاديث النبوية.

الطعن في أئمة الحديث

وأضاف أن هذا المسار يمتد، بحسب وصفه، إلى الطعن في أئمة الحديث ومصنفاتهم، مثل البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبي داود، ثم الانتقال إلى الإساءة للعلماء والمشايخ وأهل القرآن، محذرًا من أن هذه المراحل تستهدف في النهاية زعزعة ثقة الأجيال في مصادر الدين وثوابته.

وتساءل الجندي عن تأثير انتشار هذه الخطابات على الشباب، قائلًا إن شابًا في الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة من عمره قد يجد أمامه عبر مواقع التواصل الاجتماعي إساءات للصحابة وسخرية من السنة النبوية والأحاديث، مؤكدًا ضرورة مواجهة هذه الأفكار بالحجة والنصيحة، والعمل على حماية الأبناء من التعرض لمحتوى يسيء إلى ثوابتهم الدينية.

وأشار إلى أن التطاول على الصحابة والرواة وعلماء الحديث لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد خلاف عابر، محذرًا من أن التشكيك في رواة الحديث يفتح الباب للتشكيك في منظومة نقل النصوص الدينية، لافتًا إلى أن الرواة الذين نقلوا الأحاديث هم أنفسهم من نقلوا القرآن الكريم.

واستشهد الجندي بقوله تعالى: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»، محذرًا من أن التشكيك قد يمتد إلى الآية نفسها عبر الطعن في الذين نقلوا القرآن، إذا استمر التساهل مع حلقات الإساءة المتتابعة.

وضرب مثالًا بعبارة «سكتنا له دخل بحماره»، موضحًا أن التساهل مع التطاول في مرحلة قد يشجع على الانتقال إلى مرحلة أخرى، مؤكدًا أن التشكيك في الدين لا يحدث دفعة واحدة، وإنما يتم تدريجيًا، من خلال استهداف ثوابته حلقة بعد أخرى، واصفًا ما يجري بأنه جريمة مكتملة الأركان في حق ثوابت الأمة.

خالد الجندي قراءة القرآن القرآن الكريم الصحابة ثوابت الدين

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