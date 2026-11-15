عموتة يخطط لإعادة هيكلة قائمة الأهلي في يناير.. 4 لاعبين على الأقل على أبواب الرحيل ..و3 صفقات جديدة | خاص

بدأ المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، وضع ملامح خطة التغييرات المرتقبة داخل صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار سعيه لإعادة ترتيب القائمة وتحديد العناصر التي يحتاج إليها خلال النصف الثاني من الموسم، بما يتماشى مع رؤيته الفنية وطموحاته في المنافسة على البطولات.

واستقر المدير الفني مبدئيًا على تدعيم صفوف الأهلي بـ3 صفقات جديدة خلال ميركاتو يناير، بالتزامن مع تقليص عدد اللاعبين في القائمة الحالية من 32 لاعبًا إلى 28 لاعبًا بحد أقصى، لمنح الجهاز الفني مساحة أكبر للاعتماد على مجموعة محددة من العناصر القادرة على تنفيذ أفكاره داخل الملعب.

وتشهد الفترة الحالية اجتماعات مكثفة بين إدارة الكرة بالنادي الأهلي والحسين عموتة، لمناقشة احتياجات الفريق وتحديد المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، إلى جانب حسم أسماء اللاعبين المرشحين لمغادرة القلعة الحمراء، سواء عن طريق البيع النهائي أو الإعارة.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات لموقع «صدي البلد»، أن الجهاز الفني استقر بشكل مبدئي على رحيل 4 لاعبين على الأقل خلال فترة الانتقالات الشتوية، على أن يتحدد العدد النهائي وفقًا للصفقات التي سينجح النادي في إبرامها، والعروض المقدمة للاعبين المرشحين للمغادرة.

رضا سليم يتصدر قائمة الراحلين عن الأهلي في يناير

ويتصدر المغربي رضا سليم قائمة اللاعبين المرشحين لمغادرة الأهلي خلال يناير المقبل، في ظل اتجاه إدارة النادي لدراسة العروض المقدمة له، والموافقة على بيعه حال وصول عرض مالي مناسب، أو التوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء التعاقد، بما يسمح بإغلاق ملفه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

كما يدرس الجهاز الفني إمكانية خروج الثنائي أحمد خالد كباكا ومحمد رأفت، سواء على سبيل الإعارة أو البيع، في ظل عدم حصولهما على فرص مشاركة منتظمة مع الفريق، ورغبة الجهاز الفني في منحهما فرصة أكبر لاكتساب الخبرات والمشاركة بصورة مستمرة.

ويرتبط القرار النهائي بشأن مستقبل الثنائي بطبيعة العروض التي ستصل إلى إدارة الأهلي، إلى جانب الاتفاق بين الجهاز الفني وإدارة الكرة على الشكل الأنسب لمستقبل اللاعبين.

عموتة يؤجل حسم مصير 3 لاعبين في الأهلي

وفي المقابل، لم يتخذ الحسين عموتة قراره النهائي بشأن مستقبل ثلاثة لاعبين آخرين، هم عمر سيد معوض وكريم فؤاد وأحمد عيد، حيث لا يزال الثلاثي ضمن حسابات التقييم الفني، قبل تحديد موقفهم من الاستمرار أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ومن المنتظر أن يستغل المدير الفني الفترة المقبلة، سواء خلال التدريبات أو المباريات الرسمية، لمتابعة مستوى اللاعبين الثلاثة وتقييم مدى قدرتهم على تلبية احتياجات الفريق، قبل اتخاذ القرار النهائي بالتنسيق مع إدارة الكرة.

وتأتي تحركات الأهلي المبكرة استعدادًا لميركاتو يناير في ظل رغبة عموتة في بناء قائمة أكثر توازنًا، تجمع بين العناصر الأساسية والبدائل القادرة على تقديم الإضافة، خاصة مع ضغط المنافسات المحلية والقارية خلال النصف الثاني من الموسم.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يمثل محطة مهمة للفريق قبل استكمال مشواره في الموسم الحالي.