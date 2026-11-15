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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير النقل الأمريكي: نحتاج إلى 50 مليار دولار لتحسين أنظمة الطيران في البلاد

وزير النقل الأمريكي
وزير النقل الأمريكي
ناصر السيد

صرح وزير النقل الأمريكي شون دوفي، بأنه لا ينبغي تحميل إدارة ترامب مسؤولية الإخفاق في تأمين أموال إضافية لتحسين أنظمة المجال الجوي في البلاد، مؤكداً أن كلاً منه والرئيس دونالد ترامب يسعيان لدفع عجلة التحديثات، وأن التمويل الذي خُصص سابقاً كان موجهاً فقط لتحسينات محددة.

الكارثة الجوية الأمريكية

وقال دوفي في حديثه اليوم عن الرئيس ترامب عبر برنامج "حالة الاتحاد" (State of the Union) على شبكة "سي إن إن" (CNN): "هذا أول رئيس نهتم بعهده اهتماماً بالغاً بتحديث المجال الجوي إنه يتحدث معي حول هذا الأمر طوال الوقت؛ فنحن نجري نقاشات مستمرة".

وفي أعقاب قرار وقف حركة الطيران على مستوى البلاد يوم الجمعة الماضي، حث وزير النقل الكونجرس على تخصيص 50 مليار دولار إضافية لوزارته.

وقال دوفي للمذيعة دانا باش على شبكة "سي إن إن": "دعونا نضع التحزب جانبا، مارسوا دوركم الرقابي عليّ؛ اسألوني كيف سأنفق هذه الأموال، وتأكدوا من إنفاقها على الوجه الأمثل، لكن امنحوني الموارد اللازمة لأتمكن من البناء لصالح الشعب الأمريكي".

وأوضح وزير النقل أن مبلغ الـ 12.5 مليار دولار، الذي أقره الكونجرس العام الماضي لتحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية، كان محدود النطاق.

وأضاف دوفي: "ضمن ذلك المبلغ البالغ 12.5 مليار دولار، لا يوجد أي تمويل يمكنني استخدامه لبناء بنية تحتية جديدة للاتصالات. لا يمكنني تطوير برمجيات جديدة لإدارة الطائرات في مجالنا الجوي -الذي لا تزال أنظمته تعود إلى تسعينيات القرن الماضي- لعدم توفر الأموال اللازمة لذلك. كما لا توجد مخصصات لأبراج المراقبة، رغم أن أبراجنا الحالية أصبحت قديمة".

الكارثة الجوية وزير النقل الأمريكي 50 مليار دولار تحسين أنظمة الطيران أنظمة الطيران الكارثة الجوية الأمريكية شون دوفي

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