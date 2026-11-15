جهاز واحد يشل سماء أمريكا.. الكشف عن سبب فوضى الطيران وتعطّل آلاف الرحلات

كشفت تقارير جديدة أن جهاز توجيه واحدًا تابعًا لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، ويقع في منطقة ريفية بولاية أركنساس، يبدو أنه تسبب في الفوضى التي شهدها قطاع النقل الجوي، وأدت إلى تعليق جميع الرحلات الجوية في أنحاء الولايات المتحدة يوم الجمعة.

فوضي الرحلات الجوية في أمريكا

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المشكلة بدأت في موقع اتصالات لاسلكية تابع لإدارة الطيران الفيدرالية بمدينة إل دورادو في ولاية أركنساس، حيث تسبب جهاز توجيه جديد جرى تركيبه مؤخرًا في إغراق الشبكة بكم هائل من حركة البيانات، ما أدى إلى تعطيل الاتصالات بين الطيارين ومراقبي الحركة الجوية.

وقالت ريبيكا جاي، المسؤولة عن التكنولوجيا في إدارة الطيران الفيدرالية، اليوم السبت، إن الإدارة رصدت موقعين كانا يرسلان إشارات إلى الشبكة بمعدل مرتفع للغاية، بلغ نحو ألف اتصال كل أربع إلى خمس ثوانٍ.

وأثر العطل على 17 مركزًا من أصل 22 مركزًا تابعًا لإدارة الطيران الفيدرالية لمراقبة الحركة الجوية على الارتفاعات العالية، ما أجبر المسؤولين على إصدار قرار بوقف حركة الطيران على مستوى البلاد.

وخلال فترة التوقف التي استمرت نحو خمس ساعات، جرى إيقاف أكثر من 3500 رحلة جوية.

ويحقق المسؤولون في احتمال أن يكون العطل ناجمًا عن خلل في المعدات أو أخطاء في عملية التركيب التي نفذتها شركة المقاولات L3Harris.

وتقع مدينة إل دورادو، التي يبلغ عدد سكانها نحو 22 ألف نسمة، على بعد حوالي 210 أميال شمال شرقي مدينة دالاس.

كما يخضع جهاز توجيه آخر في مدينة أماريلو بولاية تكساس للتحقيق، للاشتباه في مساهمته في حدوث العطل.

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية أنه لا توجد أدلة تشير إلى وقوع هجوم إلكتروني.