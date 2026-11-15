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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استبعاد معلم وإيقافه عن العمل فى واقعة التعدى على طالب بكفر شكر

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم
إبراهيم الهواري

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية استبعاد المدرس المتهم بالاعتداء على تلميذ بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة كفر منصور التابعة لإدارة كفر شكر التعليمية، ونقله إلى ديوان الإدارة التعليمية، لحين الانتهاء من التحقيقات في الواقعة.

وأكدت المديرية أن القرار يأتي على خلفية واقعة تعدي المدرس على التلميذ، وإصابته بنزيف داخلي بالمثانة والكليتين، وفقًا لما ورد بشأن الحالة، وذلك لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

شهدت مدرسة كفر منصور الابتدائية التابعة لإدارة كفر شكر التعليمية بمحافظة القليوبية، واقعة اعتداء على تلميذ بالصف الثالث الابتدائي، أسفرت عن إصابته بنزيف داخلي بالمثانة والكليتين.

وقد اتهم ولي أمره أحد المعلمين بالتعدي عليه بالضرب في منطقة أسفل البطن، بسبب طلبه دخول دورة المياه داخل المدرسة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من ولي أمر الطالب «إياد عمرو أمين»، يتضرر فيه من تعرض نجله، المقيد بالصف الثالث الابتدائي، للاعتداء بالضرب داخل الفصل الدراسي على يد أحد المعلمين، ويدعى «ع. م. ع»، باستخدام الذراع واليدين في منطقة أسفل البطن.

وأوضح ولي الأمر في بلاغه أن نجله تعرض للاعتداء عقب طلبه السماح له بدخول دورة المياه، مشيرًا إلى أنه فوجئ عقب عودته من المدرسة بتبول الطفل دمًا، وعلى الفور جرى نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية وتلقي العلاج اللازم.

وكشفت الفحوصات الطبية، وفقًا لما ورد بالبلاغ، عن إصابة التلميذ بنزيف داخلي بالمثانة والكليتين، ما استدعى حجزه بالمستشفى لمتابعة حالته الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر شكر، بقيادة المقدم محمد عماد، رئيس المباحث، من ضبط المعلم المشكو في حقه، لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كما كُلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وظروفها، وتحرر المحضر رقم 7108 جنح كفر شكر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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