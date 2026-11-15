حادث تصادم مروع على الطريق الأوسطي في اتجاه حلوان | صور

شهد الطريق الأوسطي، في الاتجاه المؤدي إلى حلوان، حادث تصادم سيارة ملاكي، ما تسبب في ظهور كثافات مرورية بمحيط موقع الحادث، وسط تحركات للتعامل مع الموقف وتسيير حركة السيارات.

كواليس الواقعة

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الأوسطي، وعلى الفور جرى إخطار الجهات المختصة، التي انتقلت للتعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة، والعمل على تسيير الحركة المرورية ومنع تفاقم الكثافات.

وتتابع الجهات المعنية الموقف لحين الانتهاء من التعامل مع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

